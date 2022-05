Visite du Banc d'Arguin avec Hervé Roques

Situé à l'entrée du bassin d'Arcachon et dominé par la célèbre dune du Pilat, le banc d'Arguin est un îlot sablonneux aux contours mouvants, à la superficie variable et à l'avenir incertain. Pour de nombreux vacanciers, c'est un lieu paradisiaque aux eaux translucides et au sable fin qui ne se découvre qu'en bateau. Mais "Arguin" n'est pas que cela ! C'est aussi - et avant tout - un site naturel fragile à la biodiversité remarquable et unique en France.

En 1966, l'installation d'une colonie de sternes caugeks (sortes de petites mouettes effilées) changea le destin de ce banc de sable. Classé en Réserve naturelle nationale en 1972, le banc d'Arguin abrite une faune et une flore parfois rares et soumises à une forte pression humaine. En tournant les pages de ce livre, vous découvrirez les animaux (notamment les oiseaux) et les plantes emblématiques des lieux.

Vous revivrez aussi les principaux évènements ou anecdotes ayant marqué 50 ans de protection du site depuis sa mise en réserve...

Banc d'Arguin de Hervé Roques aux éditions Sud Ouest

Ecoutez Hervé Roques dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

