Vous avez des petits pois, chez vous ? Alors intéressons-nous au pigeon ramier !

Il y a pigeon et pigeon. Il y a le pigeon qui vient nous boulotter les miettes de pain de notre sandwich (on ne peut plus pique-niquer tranquille, dans ce pays) et le pigeon ramier. La palombe, si vous préférez. Dans mon assiette, personnellement, je préfère… Je ne suis pas un pigeon !

Couverture « Paloumayres de la Dordogne » - © Editions Le Chêne Vert Il fut un heureux temps où l'Homme était un chasseur-cueilleur et poursuivrait les troupeaux. Puis un jour, il a eu l'idée de s'installer une palombière pour attendre le passage des troupeaux volants. Après avoir saisi son appareil photo, ses papiers et son stylo, Sylvain Le Bail est parti à la rencontre de quelques palombières de Dordogne pour vous raconter cette histoire de passion pour celle qui nous donne le « mal bleu ». Une histoire aussi de tradition, d'amitié et de rencontre avec la nature. Sylvain Le Bail sera présent pour des rencontres dédicace à Marsac-sur-l'Isle, dans les locaux de Jaumouillé (Périgord-Chasse-Pêche), à l'occasion des journées portes ouvertes les 9 et 10 juin, de 15h à 19h, puis à Bergerac, le jeudi 15 juin de 15h à 19h au magasin Malgat, rue Sainte-Catherine. 4e de couverture « Paloumayres de la Dordogne » - © Editions Le Chêne Vert « Paloumayres de la Dordogne » , par Sylvain Le Bail, est paru aux éditions Le Chêne Vert.