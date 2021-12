"Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?", votre comédie des fêtes par Carène Ponte

Après "La lumière était si parfaite", voici le nouveau roman de Noël de Carène Ponte. Humour et justesse au programme.

"Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël?" est le titre de ce roman que l'on imagine très joyeux au premier abord. Cependant, le personnage principal n'est pas vraiment celui auquel on songe tout de suite lorsqu'on pense "comédie de Noël".

Victoria Delmas, 35 ans, tient une agence de publicité d'une main de fer. Elle ne laisse aucune place dans son quotidien à la joie, l'improvisation ou encore aux rencontres. Bref, elle n'est pas très agréable avec elle, ni avec les autres.

Un matin de décembre, sa vie bascule. Elle est renversée par un bus, sombre dans le coma, et arrive dans un centre de réhabilitation de Noël. Une mystérieuse organisation qui lui propose un marché : pour se voir accorder une seconde chance, elle va devoir se racheter au près de toutes les personnes qu'elle a fait souffrir, et ce, avant le 26 décembre, sinon Victoria restera dans le coma. Et vu le caractère de la personne ... la mission va lui donner du fil à retordre !

"Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?" change des comédies habituelles. C'est drôle, mais aussi très juste, avec un message sur la gentillesse et la bienveillance qui ressort particulièrement.

Ecoutez l'interview de Carène Ponte

Vous reprendez bien un peu de magie pour Noël ? de Carène Ponte - Fleuve Editions

