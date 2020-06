Vous rêvez d'écrire un livre et d'être publié ? Une romancière vous donne les clés

"Je pense que tout le monde peut écrire. On a tous une histoire en nous. [...] Y arriver, c'est autre chose"

C'est en tout cas le point de vue de Sandrine Catalan-Massé, auteure et journaliste Santé/Psychologie. En 2016, elle saute le pas et se lance : "Je voulais procurer les émotions, bousculer [...], pousser le lecteur à avoir des émotions fortes". Si jusque là elle écrivait des articles de presse, "la manière journalistique ne me permettait pas de m'exprimer totalement".

Contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a pas ou peu de ponts entre le monde du journalisme et celui de l'édition, il faut donc oser... Oser contacter les éditeurs, les solliciter. Elle en ressors ce conseil : "Soignez vos 30 premières pages". Explications et retour sur le parcours d'un jeune auteur avec Sandrine Catalan-Massé au micro de Benoît Prospero.

Sandrine Catalan-Massé au micro de Benoît Prospero Copier

"Rien n'est écrit", le nouveau roman de Sandrine Catalan-Massé

Dans "Rien n'est écrit", nous faisons la rencontre de Daisy, une actrice, qui, au sommet de sa gloire, quitte Paris pour s’installer dans le sud de la France près de Montpellier.Avec elle, elle emmène toute sa petite famille.

Mais, Daisy, frappée par la maladie comprend qu’elle ne verra pas grandir son fils de 10 ans. Elle va alors trouver un moyen ingénieux de rester en lien avec lui après sa disparition.

Elle va alors écrire 5 lettres qu’il recevra à chacune des étapes importantes de sa vie. Chacune de ses lettres contiendra une mission qu’il devra remplir pour comprendre une des valeurs essentielles de la vie.

"Rien n'est écrit" aux éditions Robert Laffont de Sandrine Catal-Massé est paru le 4 Juin.