Voyage en mers françaises d'Olivier Poivre d'Arvor

Problématiques des ressources halieutiques, place sur l’échiquier géopolitique mondial, défis environnementaux, préservation de la faune et de la flore d’une diversité rare, ce sont les grands questionnements contemporains qui se jouent sur tous ces territoires arborant encore, toujours, le drapeau tricolore. Alors que les enjeux maritimes sont de plus en plus fondamentaux pour l’avenir des civilisations, la France se pose en puissance maritime d’équilibre, portant l’ambition d’un continuum entre les hommes du littoral et la mer ; d’un Océan, bien commun de l’humanité.

Voyages en mers françaises

Est-ce l'écrivain, le diplomate, le président du Musée national de la Marine, ou l'ambassadeur de France chargé des pôles et des enjeux maritimes qui publie ce livre ? "Un peu tout ça à la fois, mais surtout le petit garçon !".

Un pêcheur découpant un poisson sur son étal à Saint-Martin, une rascasse volante nageant de dos en Nouvelle-Calédonie, l'Hermione lors des fêtes maritimes internationales de Brest en 2016, le Marion Dufresne en route entre les îles Kerguelen et Amsterdam, un groupe de fous masqués à Clipperton, la Baie de la Table aux îles Kerguelen... Quelques exemples de clichés incroyables que vous pourrez découvrir dans cet ouvrage publié aux éditions Place des Victoires

