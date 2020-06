Voyagez avec les romans de la sélection de Maeve

"Orazio" premier roman de l'éditeur Christophe Matho, paru chez Ramsay en mars 2020.

Une écrivaine qui craignait que son œuvre tombe dans l'oubli avec le temps. Une chasse au trésor. Orazio, un jeune homme qui a fuit l'Italie fasciste. Des amoureux en train de se découvrir. Un notaire chargé d'une étrange mission. Un éditeur... Voici les ingrédients d'"Orazio"", un roman qui voyage à travers les époques et les lieux et nous amène chez George Sand, dans le Berry. "_Orazio"_est un roman prenant, bien écrit. J'ai beaucoup aimé les énigmes et je me suis prise au jeu, tentant moi aussi de démêler certains mystères de l'histoire. Attention, ce roman vous donnera obligatoirement envie de vous plonger dans un roman de George Sand et surtout de visiter ou revisiter Nohant, qui est un superbe endroit, plein de calme et d'histoire.

"Le clan des roseaux", septième roman à quatre mains d'Olivier et Yolande Delagrange paru chez Terres d'histoires en août 2019.

L'histoire démarre en 1914, au Louroux. Un accident va rapprocher quatre jeunes qui vont ainsi former Le Clan des Roseaux. La belle Angelle, Maximilien le taciturne, Emilien son frère volubile et Jules, le fils des boulangers. Malheureusement, ils n'ont eu que peu de temps pour l'insouciance, la guerre va les séparer. La guerre et la promesse d'Angelle... "Le Clan des Roseaux" est inspiré de l'histoire de famille d'Olivier Delagrange. Son grand-père garagiste, sa grand-mère qui n'a jamais voulu quitter la ville, son arrière-grand-père riche propriétaire terrien et un grand-oncle aux mille idées. Ce roman parle de la guerre et de ses ravages, de jalousie et de promesses, de regrets et de reconstruction. Olivier et Yolande Delagrange évoquent aussi la souffrance des gueules cassées et n'épargnent aucuns personnages. C'est très prenant.

