"Waldor le dragon multiple", le premier épisode des aventures d’un renard inventé par David de Thuin

Après une vie ponctuée d'aventures, un jeune renard aspire à une vie paisible, loin du tumulte de ses expériences passées. Et pourtant, cet animal astucieux et intrépide va reprendre du service pour sauver le royaume. Avec "Waldor : le dragon multiple", David de Thuin signe le premier tome des aventures de son personnage qui devra tout faire pour contrer les mauvaises intentions de méchants personnages bien décidés à regrouper les morceaux d’un maléfique dragon, éparpillé aux quatre coins du royaume. Si les références aux classiques du récit jeunesse sont présentes sous forme de clin d'oeil pour les lecteurs avertis, "Waldor" est une bande dessinée moderne et rythmée. Petits et grands suivront avec bonheur les aventures de ce retraité aux ressources étonnantes.

"Waldor - Tome 1 - Le Dragon multiple" de David de Thuin est paru aux éditions Glénat.