Waldor (tome 2) de David de Thuin

Le Duc Avengine n’a pas dit son dernier mot. Malgré sa défaite face à Waldor et l’état lamentable de son armée, il compte toujours rétablir la puissance d’Obor et attaquer la cité de Bagnum. De leur côté, Waldor, Bromir et Cassenèfle ne se soucient plus de toute cette affaire et sont retournés au calme, dans la paisible clairière où se trouvent leurs foyers. Mais l’apparition soudaine de crapauds géants dans leur forêt ne présage malheureusement rien de bon... Irrésistiblement attiré par le grabuge et la promesse du tumulte, Waldor suit ces grandes bêtes visqueuses pour comprendre les raisons de leur présence. Jamais il n’aurait pu deviner les nouvelles manigances de son terrible ennemi...

Waldor : la chute d'Hélégard, chez Glénat

David de Thuin est de retour dans cet univers fantastico-médiéval : Waldor. Pour ceux qui n'ont pas suivi le premier tome, l'auteur le résume en une phrase "Un duc maléfique mal attentionné qui avait réussi à réunir les différents morceaux d'un dragon immortel pour pouvoir le reconstituer et l'aider dans sa conquête du continent qu'il voulait dominer".

Pour un projet en deux tomes, comme celui-ci, David de Thuin n'imagine pas tout à l'avance, mais se laisse des portes ouvertes. Il imagine des points de départ, et finit par conclure une histoire : "je ne sais pas trop comment je fais, tout ça est un peu intuitif. Je démarre le deuxième tome sans savoir ce qu'il va se passer". En revanche, David de Thuin est méthodique, il écrit d'abord tous les dialogues avant de passer au dessin.

Pour les fans de l'univers Waldor, sachez qu'il n'y aura pas de suite, l'histoire est ici terminée. Mais David de Thuin est déjà en train de travailler sur un nouveau projet, dans un univers plus adulte.

