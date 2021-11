Weltkrieg : la chronique illustrée d'Eugène Birsinger, roman graphique avant l'heure

Réécoutez le commentaire de Weltkrieg par Pierre Nuss Copier

Plus d’un siècle après, il est facile pour nous de retracer les faits, les batailles, les personnages qui gravitent autour de la Première Guerre Mondiale. Nous avons de nombreux témoignages de soldats, mais le peuple alsacien, anonyme, à l’époque en territoire allemand, comment a-t-il donc vécu cette guerre, au jour le jour ?

Les éditions de la Nuée Bleue publient « Weltkrieg », la chronique illustrée d’Eugène Birsinger. Sa petite-fille Claire Lebailly-Birsinger, agrégée d’allemand et docteure en littérature, a travaillé pendant 20 ans sur 4 carnets de 1.000 pages retrouvés dans le grenier, remplis des textes et dessins de son grand-père, qui retrace ce erschte Waltkreij meurtrier à l’échelle d’un petit village alsacien, Neuwiller dans le Sundgau. 800 pages, dont 400 dessins en couleur : un livre satirique en avance sur son temps, composé comme un roman graphique. Après un apprentissage de typographe, Eugène Birsinger (né en 1871- décédé en 1947), est obligé, suite au décès de son père, de reprendre la ferme familiale à Neuwiller, un village à 5 km de Bâle.

Paysan « malgré lui », pacifiste au regard aiguisé, francophile invétéré (alors qu’il ne parle que alsacien et allemand), il chronique pendant quatre années la vie de son village. Ce sont ses 400 dessins et 800 pages manuscrites, écrites en allemand gothique, qui sont ici reproduits et traduits intégralement. Sa chronique satirique révèle sans tabou les compromissions zélées ou les actes de résistance des villageois, le manque de bravoure et la fatuité des soldats de l’arrière, tantôt badois tantôt prussiens, qui cantonnent au village. Les difficultés du quotidien empirent au fil des ans – réquisitions, pénuries, disette, grippe espagnole – et la propagande guerrière et nationaliste rythme la vie du village. La chronique illustrée d’un village alsacien à l’heure de la guerre mondiale 1914-1918.