William Moulton Marston, le psy féministe à l'origine de Wonder Woman

On découvre William Moulton Marston, un psychologue féministe, manipulateur et fétichiste, créateur de Wonder Woman et inventeur d'un détecteur de mensonges.

Wonder Woman est probablement la plus célèbre des super-héroïnes. Imaginée en 1941 par le le docteur William Moulton Marston, elle est désormais un des personnages les plus importants pour l'éditeur DC Comics, aux côtés de Superman et Batman.

Le journaliste Xavier Fournier, fin connaisseur de la bande dessinée américaine, nous dévoile qui était William Moulton Marston, l'universitaire à l'origine de Wonder Woman.

Le polygraphe, ancêtre du détecteur de mensonges

William Moulton Marston est avant tout un psychologue, diplômé de l'université d'Harvard. Dans les années 1920, il cherche à établir un lien entre la pression sanguine dans le corps humain et le mensonge. Il invente alors une machine nommée le polygraphe qui mesure la pression artérielle du sujet. C'est un ancêtre du détecteur de mensonges.

Moulton Marston cherche à faire connaître son invention et ses théories. Dès lors, toutes les occasions de faire parler de lui sont bonnes. C'est ainsi qu'il est invité à utiliser son polygraphe dans des procès mais aussi qu'il se met en scène dans des publicités. Il apparaît notamment dans des campagnes de promotion pour les rasoirs Gilette, expliquant que ces rasoirs sont meilleurs que leurs concurrents et que lui dit forcement la vérité, étant l'inventeur du détecteur de mensonges.

Le féminisme pour conviction

William Moulton Marston est un féministe convaincu. Il multiplie les déclarations publiques réclamant plus d'égalités entre les femmes et les hommes. Il s'intéresse de même à la représentation des femmes dans les médias de l'époque. Moulton Marston est en effet convaincu qu'il faut des modèles forts pour les petites filles et que la société américaine de ces années-là n'en propose pas assez.

L'art d'inventer des histoires

Ses nombreuses déclarations finissent par rejoindre les intérêts de DC Comics. L'éditeur de bande dessinée a commencé quelques mois plus tôt la publication de héros d'un nouveau genre : les super-héros. Dotés de facultés hors norme et de costumes tape-à-l'œil, ils s'appellent Superman ou Batman et combattent le crime dans des villes fictives. Le succès est au rendez-vous mais les associations familiales américaines s'émeuvent de la violence de ces publications.

La direction de DC Comics propose au psychologue William Moulton Marston de rejoindre leur équipe. Ce dernier doit contribuer par son aura d'universitaire à calmer les associations familiales, il serait garant de la bonne morale de ces publications.

Dans le même temps, Moulton Marston aime raconter des histoires. Dès les années 1910, il vend des scénarios de films à des studios avec plus ou moins de succès. Dans les discussions avec DC Comics, l'idée de lui demander d'écrire des bandes dessinées arrive rapidement sur le tapis.

Suprema, the wonder woman

William Moulton Marston imagine un personnage qui synthétise ses différents intérêts. Son héroïne est une femme forte capable de rivaliser avec les homologues masculins. Pire, élevée chez les amazones, Suprema est une femme qui se débrouille très bien sans les hommes.

Il dote son héroïne de bracelets pouvant dévier les balles et d'un lasso magique. Quiconque est enserré dans ce lasso est obligé de dire la vérité selon un principe qui rappelle le fonctionnement du polygraphe.

DC Comics demande à simplifier le nom du personnage. Suprema, the wonder woman devient tout simplement Wonder Woman et la publication de ses aventures peut débuter.

Première apparition de Wonder Woman en 1941 © DC Comics - Harry G. Peter

Dans l'ombre de Moulton Marston

Par égo ou pour tenter de faire connaître ses théories, William Moulton Martson aime être dans la lumière. Il n'hésite pas à se mettre en scène pour y arriver. Pour illustrer ses idées sur la pression sanguine dans la détection de mensonges, il utilise les pages de Wonder Woman pour multiplier les scènes où des gens sont attachés, il attire de nouveau les foudres des associations familiales sur les publications de son éditeur.

William Moulton Marston utilise également la presse pour faire connaître ses théories. Il fait publier des interviews qu'il accorde à une certaine Olive Byrne, sans jamais mentionner qu'il s'agit en réalité de sa maîtresse. D'ailleurs, il convainc sa femme d'accueillir cette maîtresse chez eux et installe entre eux trois un foyer polyamoureux assez libertin.

Résolument progressiste, William Moulton Marston exerce pourtant une emprise sur sa famille.

Ainsi, il organise des soirées avec sa femme et sa maîtresse où il les place sous détecteur de mensonges puis les questionne sur tout un tas de sujets. Le ménage aura quatre enfants mais, si le fils et la fille qu'il a avec Elisabeth savent que le psychologue est leur père, on persuade les enfants qui naissent de ses amours avec Olive qu'il est leur oncle. Le chantre de la vérité cache à ses enfants qu'ils sont ses enfants.

L'évolution de Wonder Woman

William Moulton Marston meurt en 1947, moins de six ans après le lancement de Wonder Woman. Le personnage restant la propriété de l'éditeur, ce qui est courant dans la bande dessinée américaine, DC Comics recrute de nouveaux auteurs pour continuer à produire les aventures du personnage.

Wonder Woman suit alors les modes et les courants sociaux de son temps. Après quelques errances dans les années 1950, le personnage redevient une femme forte et modèle inspirant dans les années 1970. Elle conserve ce statut encore aujourd'hui et continue à tenir la dragée haute à ses homologues masculins dans des aventures qui se déclinent désormais aussi au cinéma.

William Moulton Marston aurait-il pu imaginer que son personnage inspire encore des petites filles plus de 80 ans après sa naissance ?

L'évolution de Wonder Woman au fil des âges © DC Comics - Nicola Scott

Les aventures de Wonder Woman sont publiées en France par Urban Comics. Les illustrations reproduites ici sont la propriété de DC Comics, Urban Comics pour la version française.