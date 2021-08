"Yasmine Moulay Brahim, princesse d'Ouezzan : une femme libre", un livre de Catherine et François Schunck

Née princesse, ou plutôt chérifa, Yasmine est la fille de Moulay Brahim, un descendant direct du prophète Mahomet. Cette femme a un parcours incroyable et résolument moderne. Un livre est consacré à sa vie : "Yasmine Moulay Brahim, Princesse d'Ouezzan" paru aux éditions Secrets de pays est signé Catherine et François Schunck.

Refusant de sacrifier sa liberté au respect des convenances et de la perdre en se pliant aux traditions de sa famille paternelle marocaine, Yasmine Moulay Brahim est en France une princesse sans privilège ni fortune… mais elle est une femme libre.

Dans ce contexte, Yasmine suit un chemin sportif hors norme… dans le domaine du billard. Première femme sacrée championne de France, elle a remporté sept titres consécutifs dans cette discipline avant que la guerre n’interrompe sa carrière. Selon les spécialistes, elle avait l’étoffe d’une championne du monde. Sur sa route, elle rencontre des figures dont Vincent Scotto à Vichy. Ils vivront une histoire d'amour malgré leurs 38 ans d'écart.

Catherine et François Schunck signent cette biographie étonnante. Elle a été rapporteuse de la commission administrative fédérale ainsi que secrétaire de la ligue d’Aquitaine et du B.C. Périgourdin. Il a été président de la Fédération Française de Billard, de la ligue d’Aquitaine et du B.C. Périgourdin. Rien d'étonnant donc qu'ils se penchent sur le parcours exceptionnel de "Yasmine Moulay Brahim, Princesse d'Ouezzan : Une femme libre" (éditions Secrets de pays)