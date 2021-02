Dix ans qu’il nous manque, hommage à Jordi Barre sur France Bleu Roussillon

On l’écoute parler, chanter et on laisse s’exprimer son cœur comme le rappeur R.can.

7 avril 1920, le Racou, Argelès-sur-Mer, 16 février 2016 Ponteilla. Mais au-delà de ces dates, reste l’homme, sa vie si riche et généreuse, son amour pour le public et la terre Catalane. Cette fougue sur scène, cette voix si reconnaissable, cet Olympia 1983.

Jordi Barre c’est un amoureux des notes et des mots, on parle de lui au présent, comment faire autrement tant il habite en chacune et chacun de nous.

Tout jeune Georges qui deviendra Jordi l’artiste, fait ses classes au cœur des bals populaires des Pyrénées-Orientales. La contrebasse, le jazz sont aussi ses amis et les ingrédients qui lui permettent d’exercer autrement son talent. La nouvelle chanson l’emmène à Barcelone, mais c’est bel et bien ici chez lui en Catalogne du Nord que Jordi en compagnie des poètes et des musiciens amis, des ensembles vocaux et des fans, exprime pleinement son art et sa capacité créatrice.

Souvenirs avec Jordi Barre et une émission spéciale pour ses 90 ans en 2010. L’occasion de partager quelques émotions qui en ce jour de commémoration, nous font particulièrement chaud au cœur, avec notamment Martial Fernandez son pianiste et ami.

Ecoutons Jordi Barre évoquer sur France Bleu Roussillon sa « contrebasse à deux roues » mais aussi son voyage de caractère, en avion pour aller de Perpignan à l’Olympia, à Paris, en 1983 ?

Contrebasse et voyage en avion, souvenirs avec la voix de Jordi

Et quand l’émotion peut sublimer un instant devenu un souvenir collectif, c’est aussi à travers ce qui peut faire toute la différence, comme ce véritable hymne Catalan que Monsieur Barre avait décidé de mettre en avant dans les coulisses de l’Olympia, grand moment qui emplit le regard de larmes, de joie évidemment.

Les coulisses en émotions, l'Olympia en 1983 avec Jordi

Jordi a toujours aimé les talents, les nouveaux également, les artistes que l’on peut qualifier, d’émergeants, dans des styles très différents, parfois en apparence très éloignés des siens. Et pourtant, ce jour-là Jordi rencontre R.can, rappeur des Pyrénées-Orientales, en devenir. Et de ce jour si particulier est né un duo aussi inattendu que totalement en osmose le temps d’une chanson intergénérationnelle en forme de chaine humaine.

R.can garde un souvenir inoubliable de ces instants et ce jour-là Jordi Barre a probablement aussi influencé son avenir. Il le dit à France Bleu Roussillon.

R.can et son hommage à Jordi sur France Bleu Roussillon

Et au moment de cette rencontre c’est le souvenir d’une chanson est remonté du passé.

Merci Jordi !