Dix ans que Jean Ferrat repose à Antraigues en Ardèche : hommages à l'artiste

Jean Ferrat restera un symbole de liberté, de fraternité. C’est avant tout un grand poète qui aimait son Ardèche d’adoption. Pour les dix ans de sa disparition, hommages à l’artiste avec Isabelle Aubret, Marc Lavoine, Gilles Bénizio de «Shirley et Dino ».

Isabelle Aubret remporte en 1962 le Concours Eurovision de la chanson pour la France. La chanteuse rencontre Jean Ferrat la même année. C'est le début d'une grande et pérenne complicité artistique puis amicale.

"On était très différent, j'ai toujours été plus joyeuse, plus fofolle." Isabelle Aubret

Hommage à Jean Ferrat © Radio France

Le 2 mars 2015, sortait l’album « Des airs de liberté », un CD hommage à Jean Ferrat sur lequel des artistes d’aujourd’hui reprennent des titres de Jean Ferrat. On retrouve le groupe de Valence Dyonisos, Patrick Bruel, Grégoire, Catherine Deneuve, Cali et Marc Lavoine qui est à l’origine de cet album.

"Mes parents étaient communistes, engagés, militants, et Jean Ferrat faisait partie des personnages de mon enfance." Marc Lavoine

Gilles Bénizio, qui avec sa femme Corinne forme à la scène le duo comique «Shirley et Dino », vit depuis de nombreuses années à Antraigues, village du sud Ardèche qu’il a découvert grâce à Jean Ferrat.

"On a vite lié d'amitié et c'est lui qui nous a d'abord trouvé une petite maison à louer, on avait le plaisir de le retrouver...On y pense tout le temps." Gilles Bénizio