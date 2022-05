En direct des jardins de France Bleu Azur à Nice, Quentin LACROME reçoit tous les organisateur des festivals de l'été pour en découvrir le programme dans l'émission "100% été". Dans les transats aujourd'hui : Natacha et Robin, les co-fondateurs de La Crème Festival.

Pan Bagnat, paddle et concert : pourquoi irez-vous à Villefranche-Sur-Mer pour la Crème Festival ?

Natacha et Robin, co-fondateurs du Festival de La Crème

La Crème Festival sur France Bleu Azur

C'est à Villefranche-sur-Mer qu'aura lieu la 3e édition de La Crème Festival, du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022. Plus de 30 artistes seront présents et des activités tel que le paddle, la pétanque, le yoga, seront proposées avec d'autres découvertes possibles. Des évènements originaux comme le barbecue de Juan Arbelaez sur la plage du festival et le championnat de Pan Bagnat du Comté de Nice le samedi 25 juin.

PODCAST Ecoutez qui sont les artistes programmés à Villefranche-sur-Mer

Retrouvez les co-fondateurs du festival, Natacha et Robin, reçus dans les jardins de France Bleu Azur par Quentin Lacrome :

Le programme du festival

De 16h à 1h30 le vendredi, et de 11h à 1h30 le samedi et le dimanche, La Crème Festival vous ouvre ses portes jusqu'à tard dans la nuit. Au programme, musique, activités et gastronomie.

Parmi les nombreux artistes présents lors de ce festival, vous retrouverez Emma Peters, Julien Granel, Alexia Gredy, Dustin Muchuvitz en live et Mad Rey en DJ Set le vendredi 24 juin. Ce sera au tour de Dabeull en live et je t'Aime Party ainsi que Twerkistan en show le samedi 25 juin. Enfin, pour finir encore en musique, vous retrouverez Breakbot & Irfane en DJ Set, November Ultra ainsi que Leonin en live le dimanche 26 juin. Pour obtenir toutes les informations, rendez-vous sur le site de La Crème Festival.

La Crème Festival en moins de 2 minutes avec Natacha et Robin, les deux co-fondateurs