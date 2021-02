2001-2021 En ce mois de février, le Zénith de Rouen fête ses 20 ans

Inauguré en février 2001, c'est le 2 mars qu'a eu lieu le 1er grand concert avec Patrick Bruel, parrain du Zénith.

Patrick Bruel / Concert Privé © Radio France

Depuis 2001, le Zénith de Rouen a connu 2013 jours d’occupation de la salle (spectacles + montage/démontage et répétitions) dont 1665 spectacles.

Ils sont passés par le Zénith de Rouen: Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Indochine, M Pokora, Pascal Obispo, Vanessa Paradis, Véronique Sanson, Mc Solaar, Michel Jonasz, De Palmas, Michel Sardou, Alain Souchon, Garou, Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell, Vianney, Claudio Capéo,Stromae, Soprano le 15 nov 2015, 2 jours après les attentats du Bataclan, le zénith de Rouen était la seule salle de cette ampleur à maintenir son spectacle...

Mais aussi de nombreux artistes internationaux comme Supertramp, Joe Cocker, Alanis Morissette, Seal, Sting... et des humoristes , des ballets...

France Bleu Normandie, partenaire radio officiel du Zénith de Rouen vous offre toute l'année vos places de concert et même des rencontres avec les artistes comme le 31 mars 2017 pour "L'attrape rêve tour " de Christophe Maé.

Emission France Bleu Normandie en direct du Zénith de Rouen Sylvain Geffroy avec Christophe Maé le 31 mars 2017 © Radio France - Serge Baillivet

Installé dans le hall du Zénith , Sylvain Geffroy a reçu en direct toute l'équipe de la tournée en Christophe Maé en présence des auditeurs fans qui avaient gagné leur place en jouant sur l'antenne.

Christophe Maé et Sylvain Geffroy au Zénith de Rouen le 31 mars 2017 © Radio France - Serge Baillivet

Amaury Vassili, le ténor normand a fêté ses 10 ans de scène le 16 mars 2019 au Zénith avec France Bleu Normandie.

Coralie Ouatmani sur la scène du Zénith de Rouen avec Amaury Vassili © Radio France - Véronique Houdan

Le 7 mars 2020 , le zénith a fermé ses portes après la représentation du Ciné concert Le Grand Bleu. Depuis la salle attend désespérément de pouvoir vibrer de nouveau avec les artistes et son public. Difficile donc de faire la fête comme il se doit pour souffler les 20 bougies!

Le Zénith de Rouen (Entrée) - zenith-de-rouen.com

Alors soyez à l'écoute de France Bleu Normandie.

Du 22 au 27 février 2021, on partage nos souvenirs des spectacles au Zénith de Rouen à 8h40 et 17h40 en semaine et émission spéciale "Le Grand Agenda du Week-end" samedi 27 février de 10h à 11h.

De plus, gagnez chaque jour vos places pour les concerts qui seront programmés au Zénith dès sa réouverture

