21 Juin Le Duo à découvrir en Pays Catalan et une vidéo pour les élèves d'un lycée de Perpignan

La Grande Confinade votre rendez-vous de divertissement en fin d'après-midi en Facebook Live de 17h à 18h cette semaine, durant le confinement et en replay ensuite. Une partie de l'équipe de France Bleu Roussillon vous tient compagnie et comme vous, nous sommes confinés à nos domiciles respectifs.

On garde le lien avec des initiatives et des artistes à soutenir.

Le Lycée Sainte-Louise de Marillac est situé avenue Victor Dalbiez à Perpignan, cet établissement privé accueille habituellement des élèves de la 4ième au BTS avec la section tremplin, la 4ième projet professionnel, la 3ième Prépa Pro. Ensuite il est question d'enseignement technologique dans la construction, l'environnement, le numérique. Mais aussi de CAP et de Bac Professionnels dans le commerce, la gestion, les études du bâtiment, mais aussi de BTS dans le management des unités commerciales, le numérique, le bâtiment. Voilà pour vous présenter la structure. Un peu plus de 700 élèves s'y retrouvent en temps normal.

Actuellement, la décision sur la reprise des cours devrait être prise d'ici la fin du mois de mai pour les lycées. Alors il y a généralement du travail organisé à distance pour les élèves qui le peuvent mais dans ce lycée de Perpignan les enseignants ont eu l'initiative de créer une petite vidéo pour soutenir les élèves. Notre invitée Karine Allart Bouriche est adjointe de direction, elle nous raconte comment est née cette vidéo, ses coulisses et on fait le point sur la situation en confinement et sur l'avenir.

Portrait décalé de Karine par Guillaume Clavaud.

Radio France soutient la scène française, France Bleu Roussillon se fait l’écho de la musique et donne la parole aux artistes.

21 Juin le Duo c'est Manon et Julien qui se sont rencontrés, un 21 juin à l'occasion de la fête de la musique. Et c'est à ce moment-là que la connexion se fait entre a Haute-Savoie et les Pyrénées-Orientales car cet instant qui a changé des vies s'est produit à Annecy. Une compatibilité harmonique entre les deux voix, une belle histoire d'amour aussi et un duo qui se rôde avant de naître, il a en effet fallu 5 années pour que voit le jour 21 Juin Le Duo.

Le style oscille entre pop et électro en passant par la chanson, les textes sont construits à partir de pépite de vies, les bonheur, les désillusions, le quotidien qu'il faut appréhender mais aussi les espoirs, la vie tout simplement avec ses joies et sa complexité parfois.

Le résultat est frais, captivant et talentueux.

Arno Visconti s'intéresse à deux initiatives musicales, une d'élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan et l'autre de la cobla Mil·lenària, ensemble musical traditionnel Catalan qui innove en permanence qui propose des jeux musicaux sur sa page Facebook.

Musique toujours avec Julio Leone notre spécialiste du Catalan qui est aussi chanteur du groupe Ghetto Studio. Il nous propose du jeu du blind test, le quiz musical à trois reprises.

On joue également avec l'objet du grenier en compagnie de Lydie.

Partagez !