22e Rencontres de musiques classique et contemporaine

Depuis le lieu d’origine des Rencontres de Calenzana, plus de 50 artistes rayonnent sur la Balagne, de 11h du matin à minuit, donnant 27 concerts, dont 12 gratuits, dans 17 villages et 22 lieux différents !

La programmation savamment éclectique et le succès de la manifestation sont le fruit d’une réflexion et d’un militantisme culturels de longue haleine. Les vieux villages corses ou la nature accueillent ces Rencontres, véritables échanges entre artistes, spectateurs et organisateurs. La programmation s’attache sans relâche à la qualité des œuvres et des intervenants, mêlant les répertoires du baroque à aujourd’hui…

Dans une ambiance détendue et familiale, Les Rencontres s’adressent au néophyte comme au mélomane, menant de pair plaisir de la musique et découverte de la Corse.

Parmi les articles résidents ou invités

Patricia Petibon, La Chimera, Magali Léger et l’Ensemble Contraste, Thibault Cohade, Soul City, Julia Knecht, Daniele di Bonaventura et Federico Bracalente, Denis Pascal, Alexandre Pascal, Dominique Vidal, Manuel Escauriaza, Marie-Paule Milone

