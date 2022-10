23e Rencontres Musicales de Méditerranée

Les Rencontres Musicales de Méditerranée réunissent chaque année les jeunes musiciens des pays du pourtour méditerranéen à Bastia et dans toute la Corse : des groupes de musique traditionnelle et des orchestres classiques, des spectacles de danse, des voix venues de l’autre rive et des instruments, interprètes intimes de l’âme des peuples qu’ils représentent.

ⓘ Publicité

Le programme, riche et varié, débutera par un concert d’ouverture, le lundi 7 novembre à Bastia, au théâtre Alboru, au cours duquel se produiront les ensembles classiques des Conservatoires de Musique de Milan et de Gênes.

Puis, durant toute la semaine, des concerts à l’intention des jeunes publics auront lieu dans les différents établissements scolaires de Bastia et des communes rurales et des concerts grand public se tiendront chaque soir dans diverses collectivités locales de Bastia à Bonifacio en passant par Borgo, Oletta, Luri, Ile Rousse, Ajaccio, Corte, Folelli, en compagnie d’artistes et de musiciens corses.

La soirée de gala aura lieu le samedi 12 novembre à 20h30, au Théâtre Municipal de Bastia.

Selon une tradition bien établie, la soirée comportera 2 parties :

- D’abord, les différents groupes de musiciens invités se succéderont sur scène pour donner au public un aperçu de la musique de leur pays ou du répertoire classique de leur choix, en compagnie d’artistes et de musiciens corses,

- Ensuite, sous la direction du talentueux Maestro italien, Alessandro Bombonati et sur des arrangements d’Alberto Intrieri, l’ensemble des musiciens accompagneront en formation symphonique le chant final « Corsica », qui sera interprété par Petru Santu Guelfucci et autrefois chanté par son père, Petru Guelfucci, trop tôt disparu.

La joie d’être ensemble est encore plus grande lorsque l’on sait que tous les concerts organisés par l’Association des Jeunesses Musicales de Méditerranée sont donnés partout à titre gratuit, sauf rare exception signalée par la billetterie.

Découvrez le programme complet ici

Pour tout renseignement : 06.10.32.30.15