30 ans des Enfoirés : à La Villette, une exposition dévoile les coulisses

Croquis des décors, photos des répétitions, tenues colorées... Le but essentiel de "Les Enfoirés s'exposent", c'est que le visiteur se sente plongé dans les coulisses du spectacle. Il y découvre les tableaux sur lesquels les organisateurs des concerts imaginent l'enchaînement des chansons, les croquis des décors et des même des reproductions des loges.

Même Charlotte, costumière des Enfoirés depuis quinze ans, est troublée par la ressemblance. "On dirait les vraies loges... si mes filles les rangeaient mieux : celles que j'appelle "mes filles", c'est mon équipe", précise-t-elle en riant. "Ce sont nos maisons secondaires pendant tout le temps des concerts, on mange là, on vit là... Et tout le monde s'amuse." Autour d'elle, beaucoup d'autres bénévoles partagent ce même sentiment de retrouver des coulisses, plus vraies que nature, dans cette exposition.

Dans les reproductions des loges, les visiteurs peuvent toucher les vrais costumes des Enfoirés © Radio France - Diane Berger

L'exposition a été mise en scène par Mathias Goudeau, l'un des membres de la direction artistique des Enfoirés. Pour lui, cette exposition, c'est une occasion inédite de montrer le travail de son équipe : même si les concerts n'ont lieu que sur quelques jours, ils sont préparés tout au long de l'année et mobilisent environ 400 bénévoles. "Certes, on s'amuse car il faut apporter de la joie pour rapporter des fonds, mais il y a un travail énorme", appuie-t-il.

Certains costumes exposés sont mis en vente, comme la tenue réfléchissante de Soprano © Radio France - Diane Berger

Des objets de la troupe mis aux enchères

Cette exposition, c'est aussi l'occasion d'ouvrir une grande vente aux enchères, pour Les Restos du Cœur. Pendant un mois, les fans pourront tenter d'acheter en ligne des objets issus des spectacles. Un harmonica dédicacé par Christophe Maé, par exemple, ou bien un costume fait de morceaux de miroirs porté par le rappeur Soprano il y a quelques années, mais aussi des éléments de décor. Une belle occasion, selon le président des Restos du Cœur, Patrice Blanc, de récolter des fonds en plus : "Comme pour les concerts, où chaque artiste reverse son cachet à l'association, l'argent des ventes ira aux Restos."

Une démarche que soutient Romain Colucci, le fils aîné de l'humoriste et fondateur de l'association Coluche : "Vous savez, on compte en repas. Et chaque euro compte : donc cette vente va faire des repas pour les Restos du Cœur."

