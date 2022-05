30e Festival International de Violoncelle de Beauvais : gagnez votre soirée VIP

Du vendredi 13 au dimanche 22 mai 2022, Beauvais accueille la 30e édition du Festival International de Violoncelle. Pendant 10 jours, des concerts se tiennent dans les lieux emblématiques de la ville et des alentours.

➤ Le programme du Festival International de Violoncelle 2022

France Bleu Picardie vous offre votre soirée VIP au festival.

La soirée comprend, pour 2 personnes :

2 places carré or pour le spectacle d’humour « Duel opus 3 » au théâtre du Beauvaisis le dimanche 22 mai à 18h

pour le spectacle d’humour « » au le 1 accès VIP au cocktail après le spectacle aux côtés des artistes

après le spectacle aux côtés des artistes 1 carte carburant de 50 euros pour aller à Beauvais

Pour gagner, c'est simple : inscrivez-vous au tirage au sort ci-dessous jusqu'au vendredi 13 mai. Un conseil : partagez avec vos amis pour avoir plus de chances de gagner.

Duel opus 3 : spectacle musical humoristique

Laurent Cirade, violoncelle

Nathalie Miravette, piano

Gil Galliot,mise en scène

Après avoir triomphé en France et à travers plus de 39 pays, le duo d’humour musical DUEL se féminise pour un troisième opus. Nathalie Miravette, pianiste aux doigts de fée, rejoint Laurent Cirade (violoncelle). La féminité brute de l’un rencontre l’espièglerie garçonne de l’autre et la partition devient savoureuse. Lui, le colosse derrière son fragile violoncelle et elle, toute petite derrière son imposant piano à queue, se toisent avant de se livrer un combat à coups de notes bien senties et d’accords implacables. On entend les frustrations, on ressent les désirs, on comprend que l’heure est grave et le conflit aigu. Le duo devient DUEL, et le spectateur est embarqué dans une battle aux accents baroques, où classique, jazz et rock se renvoient dans les cordes. Les instruments s’invectivent, se répondent, se provoquent, puis s’apprivoisent avec talent, poésie... et toujours beaucoup d’humour.