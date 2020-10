4 avant-premières exceptionnelles de « Johnny Hallyday : son rêve américain » jeudi 22 octobre

Ce coffret collector sera disponible en plusieurs versions, comprenant un double disque live à New York, enregistré en 2014, ainsi que deux films où l’on suit Johnny Hallyday en tournée et sur la route aux États-Unis. L’occasion de revenir sur le goût pour l’Amérique de l’idole des jeunes et ses emprunts iconiques à la culture yankee.

Ce sont ces deux films qui seront présentés lors de quatre avant-premières exceptionnelles jeudi 22 octobre

au CGR de Vitrolles à 18h avec France Bleu Provence

au CGR de Blagnac à 18h avec France Bleu Occitanie

au CGR de Colmar à 18h avec France Bleu Alsace

au CGR de Bruay-la-Buissière avec France Bleu Nord

