40 ans, 44 radios et 44 stars - Pour l'occasion, Laurent Voulzy est l'invité de France Bleu Breizh Izel.

Pour l'opération 40 ans, 44 radios et 44 stars sur France Bleu dans le cadre des 40 ans de France Bleu, Laurent Voulzy passe la journée avec vous sur France Bleu Breizh Izel.

France Bleu fête ses 40 ans © Radio France - France Bleu

Une passion pour les îles, une maison en Bretagne

On connait tous les balades sucrées iodées chantées par Laurent Voulzy, et on connait tous l'attachement de l'auteur, compositeur et chanteur pour la Bretagne et des îles... Belle Île en Mer, Marie-Galante...

En fil rouge sur l'antenne de France Bleu Breizh Izel le vendredi 25 septembre, le chanteur y évoquera son attachement pour la Bretagne. De son premier bain à Binic dans les Côtes d’Armor , à la Presqu’île de Quiberon où il possède une maison.

Laurent Voulzy au micro de France Bleu © Radio France - P Cléro

Passionné d’histoire, en particulier la période du Moyen Age, la star de la chanson française est également fin connaisseur des légendes arthuriennes.

Actuellement en studio, il parlera aussi de son actualité musicale et de l’histoire étonnante de cette face B qui connaîtra un énorme succès, le tube « Belle Île en Mer / Marie Galante » composé avec Alain Souchon.

Souvenir, avec Belle Île en Mer