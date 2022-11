40 ans de l'album "Thriller" - Les chiffres fous d'Émilie Mazoyer

L’album Thriller de Michael Jackson est considéré comme un chef-d'œuvre, dont le succès n'a jamais été égalé. Pour fêter les 40 ans de la sortie de cet album mythique, Émilie Mazoyer, spécialiste musicale du réseau France Bleu, nous révèle les anecdotes hallucinantes et les chiffres dingues de Thriller.

1 million

1 million par semaine. C'est le nombre d’albums Thriller vendus au moment de son apogée après sa sortie en 1983-1984. En fait, il est très difficile d'avoir une idée précise des ventes de Thriller depuis sa sortie, depuis 40 ans, certains tablent autour de 60 millions, d'autres disent 100 millions. Est-ce qu'on compte le streaming ? Est-ce qu'on compte le regain de ventes au moment de la mort de Michael Jackson ? Est-ce qu'on compte toutes les cassettes qu'on a repiquées pour nos cousins dans les années 80 ? Bref, c’est un petit peu compliqué, alors le chiffre qui est sûr et qui est très impressionnant, c'est donc ce 1 million d'exemplaires par semaine partout dans le monde. Ça a duré de 82 à 84, et puis il y a aussi un autre chiffre au niveau des ventes, assez hallucinant. Depuis sa sortie, Thriller a passé 500 semaines non consécutives, tout en haut des charts, tout en haut des classements des meilleures ventes.

300

300, c'est le nombre de chansons qui ont été créées, certaines simplement des ébauches et d'autres très avancées au moment de la préparation de l'album Thriller. Avant l’enregistrement, Quincy Jones et Michael Jackson avaient un objectif : que toutes les chansons qui se retrouvent sur ce disque soient des tubes. L'influence principale de Michael Jackson, et son envie, faire aussi bien que le Casse-Noisette de Tchaïkovski. Total : sur ces 300 chansons, seules neuf sont arrivées sur Thriller. Effectivement, on a neuf tubes.

1

Un gros changement, et qui va changer la face de la musique. Au moment de composer la chanson Thriller, Rod Temperton, l'Anglais (compositeur) qui s'occupe de cette chanson, a très envie de l’appeler "Starlight". “Na na na, Starlight !” Ça ne fait pas pareil, on est d'accord. Après, Michael Jackson et Quincy Jones lui disent : “On n'est pas sûrs de "Starlight". Est-ce que tu peux trouver un autre nom ?” Donc il va brainstormer Rod Temperton, il va écrire comme ça, une liste de 200 mots, raconte-t-il, un peu forts. Il pense à “Midnight man”. “Na na na, Midnight man !” Ça ne va pas non plus. Et puis il dit qu'un matin, il se réveille et il a une illumination, il voit le mot “Thriller”, vous savez, écrit comme ça, comme tout en haut d'un classement d'un Top 50 qu'on pourrait lire dans le journal, il voit le mot “Thriller” et se dit : “C'est ça qu'il faut !” Effectivement, c'est ça qu'il fallait.

1,8 million

1,8 million de dollars, c'est le prix auquel est parti aux enchères un des deux seuls exemplaires existants de la veste rouge de Michael Jackson dans le clip de Thriller. On doit d'ailleurs cette veste à l'épouse du réalisateur John Landis, qui était donc une excellente styliste.

0

Zéro dollar, zéro euro, c'est pareil dans toutes les monnaies, et c'est le salaire qu'a reçu le guitariste de génie Eddie Van Halen pour son cultissime solo dans Beat it. Ben oui, lui, il était content d'être là, de donner un coup de main à Quincy Jones et à Michael Jackson, qu'il aimait beaucoup. Au départ, ce n'était pas lui le premier choix. Non, l'équipe de Michael Jackson voulait Pete Townshend, le guitariste des Who, qui n'était pas disponible et qui a dit : “Appelez mon copain Eddie Van Halen, il sera content de le faire.” Effectivement, très content, Eddie a demandé une bière et il a demandé à Michael si, éventuellement, une fois, il accepterait de lui donner un cours de danse, et c'est tout. C'est la classe et c'est un des meilleurs solos de tous les temps.

C'est grâce à la présence d'Eddie Van Halen que l'album de Michael Jackson, Thriller, et notamment cette chanson Beat it, ont pu être diffusés sur les radios blanches américaines puisqu'à l’époque, dans les années 80, on séparait encore terriblement la musique noire et la musique blanche, et comme le guitariste blanc Eddie Van Halen était sur cette chanson de l'artiste noir Michael Jackson, ça lui a permis de passer sur toutes les radios.

On ne sait pas !

On ne sait pas, mais on aimerait bien savoir le montant de l’accord passé entre Manu Dibango et Michael Jackson. Après que Manu Dibango l’a attaqué devant les tribunaux pour plagiat. La chanson de Michael Jackson qui pose problème, c’est Wanna be startin' somethin’ et son refrain qui fait : “Mama say mama sa mama coosa, Mama say mama sa mama coosa". On adore. Ça date de 1982. Sauf que dix ans avant, Manu Dibango avait, lui, sorti une chanson qui s'appelait Soul Makossa. Et le refrain faisait “Mama ko mama sa maka makossa”. Alors, forcément, y avait-il plagiat ou pas ? Les juges n'ont pas pu se prononcer puisque Michael et Manu se sont mis d'accord loin des tribunaux et loin des caméras.

Que pensent M. Pokora et Garou de l'album Thriller ? France Bleu a rencontré ces artistes, et nous leur avons demandé en quoi cet album mythique avait changé leur vie.

M. Pokora

Garou

Un coffret double CD comprenant Thriller, le chef-d'œuvre original et un CD bonus de raretés et de démos est publié à l’occasion des 40 ans de l’album mythique.