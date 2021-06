"50 ans d'amusement" : la première monographie consacrée au sculpteur Michel Audiard

C'est la première fois qu'un ouvrage est entièrement consacré au sculpteur tourangeau. On y retrouve ses principales œuvres et réalisations, mais aussi la personnalité unique de celui qui a toujours fièrement porté haut les couleurs du Val de Loire.

Construit autour d’entretiens sur de longs mois de 2019 à 2021 entre l’auteur des textes, Camille Colloch et l’artiste, la monographie consacrée au 50 ans de travail et d’amusement du sculpteur s’attache à révéler la personnalité de Michel Audiard, son obsession du temps, ses questionnements sur la nature humaine, le rapport aux objets. Son humour décomplexé et singulier, ses folies dans ses productions le rendent unique et identifiable entre tous.

50 ans ont passé depuis la première création du sculpteur autodidacte fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2008. 50 ans d'une carrière retracée dans un ouvrage au tirage très limité.

« N’oubliez pas, on vit juste pour quelques rencontres »

Et c'est toute la philosophie de vie de Michel Audiard qui se trouve résumée dans cette phrase de l'académicien François Cheng.Artiste dans la réinvention permanente, à la notoriété dépassant depuis longtemps les frontières de notre pays, il porte un regard amusé et tendre sur le travail qu’il a accompli à l’heure de l’écriture de sa monographie : « Le privilège de l’âge me permet de réaliser que j’ai toujours suivi mes envies, fait ce qui me faisait rire, ce qui m’intéressait. Quelle chance ! ».

Des Bronzes aux Vanités, des Stylos pour plus de 70 Chefs d’État aux Monumentales (Général de Gaulle, Diane Chasseresse…), des Z’Animaux Musiciens (fruits d’une collaboration savoureuse avec Pascal Nègre) aux Strates (comme le Rhinocéros place de la gare à Tours), des Passages aux Arts de la table (ex : tire-bouchon empreinte, carafe en bronze…), la monographie revient sur chaque ère de l’artiste.

Et que serait la renommée de l’artiste sans un chapitre consacré à son incontournable production en Région Centre-Val de Loire, dont il est un ambassadeur par son travail foisonnant sur ses terres.

Dans cet ouvrage, chaque chapitre est l’occasion pour Michel Audiard de distiller anecdotes, confidences sur son état d’esprit, de revenir sur ses rencontres inédites de César à Hélène Carrère d’Encausse en passant par Bill Clinton, Madonna... et de porter une réflexion approfondie sur le sens qu’il a entendu donner à une œuvre à une époque donnée.

"50 ans d'amusement" par Camille Colloch, disponible à La Boite à Livre, rue nationale, à Tours.