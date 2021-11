5e édition du concours de chanson en alsacien et platt d'Stimme, inscrivez-vous dès aujourd'hui

France Bleu Elsass, l'OLCA et France 3 Grand Est, lancent la cinquième édition du grand concours de chanson en alsacien et platt d’Stìmme. Et si c'était vous la plus belle voix en 2022 ? Participez et inscrivez-vous ici. (Deutsche version unten)

Depuis 2016, à travers le concours d’Stìmme, l’OLCA -Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle -, France Bleu Elsass et France 3 Grand Est ambitionnent de faire découvrir au public de nouveaux talents de la chanson en langue régionale. Le concours d’Stìmme s’adresse à tous les artistes, amateurs et semi-professionnels, sans limite d’âge, en solo ou groupe. Tous les genres musicaux sont acceptés. Les seuls impératifs sont de chanter en langue régionale d’Alsace ou de Moselle, et de n’avoir jamais sorti d’album.

Le Crédit Mutuel, Orange, la Sacem, l'Eurométropole de Strasbourg, la Fondation d'entreprise Aquatique Show, le SR3 Saarlandwelle, le SWR, les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la Région Grand Est, Wagner et Partenaires, apportent leur soutien à ce concours. En 2021, c'est Cynthia Colombo qui a remporté le concours d'Stimme.

Comment s’inscrire ?

L’inscription au concours d’Stìmme est gratuite.

Les pièces à fournir :

la fiche d’inscription disponible en téléchargement ci-dessous

une maquette comprenant au moins un titre ou un lien vers un enregistrement audio ou vidéo (enregistrement amateur accepté).

La fiche d’inscription dûment complétée et la maquette sont à retourner au plus tard le 20 janvier 2022,

par courriel à stimme@radiofrance.com

à stimme@radiofrance.com par courrier à

FRANCE BLEU ELSASS

Monsieur Félicien Muffler

4 rue Joseph Massol

67000 STRASBOURG

Téléchargez le formulaire d'inscription :

Les modalités de sélection

Dès réception des maquettes, le jury – composé de Matskat, de représentants de l’OLCA, de France Bleu Elsass et de France 3 Grand Est, ainsi que de professionnels du monde du spectacle – sélectionnera les dix candidats les plus talentueux. Ces derniers se verront offrir l’enregistrement en studio de leur chanson. À la suite des enregistrements, le jury se réunira pour sélectionner les cinq meilleures prestations qui seront départagées par le public au travers d’une campagne de votes sur internet.

Les cinq chansons seront diffusées sur les ondes de France Bleu Elsass et France Bleu Alsace, SR3 Saarlandwelle et SWR durant toute la durée du vote, du 14 mars au 24 avril 2022. Les auditeurs pourront ainsi voter pour leur chanteur ou groupe préférés sur le site internet de France Bleu Elsass - www.francebleuelsass.fr. A l’issue de cette période, les trois candidats ayant obtenu le plus de votes se produiront sur scène lors de la finale au Royal Palace de Kirrwiller.

Nouveauté cette année : un prix spécial sera attribué à la meilleure création originale. Il valorisera le travail d’écriture et de composition musicale des artistes.

Les dotations

Le grand gagnant du concours se verra offrir l’opportunité d’enregistrer un clip vidéo ou une maquette professionnelle de plusieurs chansons avec le pressage de 500 CD. L’OLCA, France Bleu Elsass et France 3 Grand Est apporteront un soutien à l’album ou au clip vidéo de l’artiste gagnant.

20 janvier - Date limite pour l’envoi des candidatures

26 janvier - Première Réunion du jury pour sélectionner les 10 candidats qui poursuivront l'aventure

10 au 12 février - Enregistrement des 10 chansons dans les studios de France Bleu Alsace

16 février - Deuxième réunion du jury pour sélectionner les 5 finalistes

14 mars au 24 avril - Lancement des votes du public sur le site de francebleuelsass.fr

25 mai - Soirée finale au Royal Palace à Kirrwiller pour désigner le grand gagnant.

Concours d'Stimme 5e édition - OLCA

France Bleu Elsass und das OLCA - Amt für Sprache und Kulturen des Elsass und der Mosel - starten die vierte Ausgabe des großen Gesangswettbewerbs in Elsässisch und Platt

Sie sind Amateurmusiker oder Sänger und möchten an der Stimme teilnehmen, registrieren Sie sich hier. Durch diesen Wettbewerb, Stimme, der sich an Amateur- und semiprofessionelle Künstler richtet, wollen die OLCA, France Bleu Elsass und France 3 Grand Est das Publikum mit neuen Talenten des Liedes auf Elsässisch und Platt bekannt machen.



Der Stìmme-Wettbewerb steht allen Amateuren und semiprofessionellen Künstlern offen, unabhängig von Alter, Solo oder Gruppe. Alle Musikrichtungen werden akzeptiert.

Die einzige Vorraussetzungen sind, in der Regionalsprache elsässisch und platt zu singen und kein Album herausgebracht zu haben.

Wie melde ich mich an?

Die Registrierung für den Contest ist kostenlos.

Ausgefüllt, bzw eingereicht werden muss



das unten stehende Anmeldeformular zum Herunterladen

eine Demoaufnahme, die mindestens einen Titel oder einen Link zu einer Audio- oder Videoaufnahme enthält (Amateuraufnahme möglich).

Das ordnungsgemäß ausgefüllte Anmeldeformular und die Vorlage müssen bis spätestens 20. Januar 2020 zurückgesandt werden.

per E-Mail an stimme@radiofrance.com

per Post an

FRANCE BLEU ELSASS

Herr Félicien Muffler

4 rue Joseph Massol

67000 STRASBOURG

Auswahlmethoden

Das Auswahlkomitee setzt sich aus Matskat, dem Präsidenten der Jury, einem Vertreter von France Bleu Elsass, der OLCA, France 3 Grand Est und Fachleuten aus der Welt der Unterhaltung und Kultur zusammen. Er wird die zehn talentiertesten Kandidaten anhand der bereitgestellten Modelle und Links auswählen. Die folgenden Kriterien werden berücksichtigt: Artikulation und Diktion, Genauigkeit und Respekt des Tempos, Qualität der Stimme.

Den 10 ausgewählten Künstlern wird eine Studioaufnahme eines Songs angeboten. Nach dieser Aufnahme trifft sich die Jury erneut, um die 5 besten Vorstellungen auszuwählen, die zur öffentlichen Abstimmung gestellt werden. Die Zuhörer können auf der France Bleu Elsass-Website www.francebleuelsass.fr und auf der Facebook-Seite, die an die Website zurücksendet, für ihren Lieblingssänger oder ihre Lieblingsband stimmen.

Am Ende des Abstimmungszeitraums werden in der Rangliste die Stimmen der Öffentlichkeit und die von der Jury vergebenen Noten berücksichtigt. Das kombinierte Ranking berücksichtigt 2/3 der Stimmen der Öffentlichkeit und 1/3 der Noten der Jury. Den drei Kandidaten mit den meisten Stimmen wird die Möglichkeit geboten, am 25. Mai 2022 anlässlich des großen Stimmenfinales auf der Bühne der Stadt der Musik und des Tanzes in Straßburg aufzutreten.

Stiftungen

Dem Gewinner des Wettbewerbs wird die Möglichkeit geboten, einen Videoclip oder eine professionelle Aufnahme mehrerer Songs mit der Pressung von 500 CDs aufzunehmen. OLCA und France Bleu Elsass werden auch technische Unterstützung für die Kommunikation und Verbreitung leisten.