6 groupes en live sur France Bleu Pays Basque pour fêter les 40 ans de la fête de la musique

Guillaume Grand et De Grands enfants en live sur France Bleu Pays Basque

France Bleu Pays Basque est plus que jamais la radio de proximité qui vous fait découvrir ou redécouvrir les talents d'ici. Pour fêter comme il se doit les 40 ans de la fête de la musique nous vous avons concocté un programme d'exception ! Pas moins de 6 groupes se relaieront en live dans nos studios. De la pop, de la folk, et même un peu d'électro, tous les styles seront représentés.

Guillaume Grand

Dix ans après le succès de "Toi et Moi", le chanteur à la voix rocailleuse revient avec un nouvel opus. Son troisième album "Des Espoirs". Un disque écrit et composé chez lui, dans les landes où il vit depuis 17 ans. Guillaume Grand s'apprête à vous émouvoir armé de sa guitare acoustique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De grands enfants

Baptiste et Anatole plus connus sous le nom de "De grands enfants". Le duo crée en 2020, a déjà deux singles qui ont conquis le public, a participé à une émission sur France 2 et s'apprête à enchaîner les concerts cet été. Le dernier single de "De grands enfants" est "Tout à défendre". Une chanson qui raconte la situation dans laquelle se trouve Baptiste, expulsé de son logement de Saint-Jean-de-Luz par des promoteurs immobiliers.

Mat Hood sera également de la partie, la jeune chanteuse Manon Gasseng, Guillaume Farré du duo "Bon air" et le groupe Canari Kitchen.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Guillaume Farré, Mat Hood, Canari Kitchen et Manon Gasseng © Radio France - Jérémy Desmoulins

Venez fêter la musique avec nous, en direct de 16H à 19H sur France Bleu Pays Basque !