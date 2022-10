Un clip et un concert des Rabeats pour un hommage à « Love me do », le premier tube des Beatles.

60 ans après les Beatles, le groupe amiénois The Rabeats reprend « Love me do »

Extrait du clip « Love me do » des Rabeats

Il y a 60 ans jour pour jour, le 5 Octobre 1962, les Beatles dévoilaient au monde entier « Love me do », le premier extrait du premier album « Please please me » des Beatles. Un tube qui lancera pour de bon la carrière des Fabfour de Liverpool.

60 ans après, The Rabeats reprend ce tube

Depuis plus de 20 ans, le groupe amiénois The Rabeats rend hommage aux Beatles avec des concerts partout dans le monde. Et ils ne pouvaient pas passer à côté de cette date anniversaire ! Pour fêter les 60 ans de « Love me do », ils seront en concert au Caveau à Paris et nous proposent un clip vintage qui sent bon les années 60.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

The Rabeats en tournée dans toute la France

Après avoir mis le feu au Zénith d’Amiens en avril dernier, The Rabeats reprendront la route en 2024 pour une série de concerts dont plusieurs dates à l’Olympia de Paris à partir du 16 janvier. Réservez vos places maintenant !