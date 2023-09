7 ème édition du MM Festival : du 26 septembre au 1er octobre 2023 à La Rochelle

Le MM Festival est une initiative de l’ensemble & orchestre il Convito dirigé par la musicienne Maude Gratton.

Maude, est claveciniste, organiste, pianofortiste, et directrice artistique de l’association il Convito installée à La Rochelle depuis 2015, et du MM Festival depuis sa fondation en 2017.

Dès la fondation de l'ensemble en 2015, il Convito s'est engagé dans la transmission de la culture au travers de nombreux projets de médiation, et dans une réflexion en quête de sens et de liens sur le territoire. La création d'un festival sur le territoire d'implantation d'il Convito (Charente-Maritime), coordonné avec les différentes actions de médiation pendant et hors festival, s'est très vite imposée comme une évidence.

MM Festival - La Rochelle - mmfestival.fr

Du 26 septembre au 1er octobre, venez découvrir la musique dite " classique". Des musiques baroques ou expérimentales, vocales ou instrumentales, la programmation du MM Festival tissera une histoire partagée à l’écoute du geste et ouvrira de nouveaux espaces créatifs et foisonnants.

Le MM Festival vous donne rendez-vous à La Rochelle ( A la salle de concerts La Sirène, à l'Aquarium, à la Galerie du Printemps Fleuriau, salle de l'Oratoire, musée du nouveau monde ou église Saint Sauveur) pour vous faire entendre et découvrir des artistes venus du monde entier.

- EXPOSITION Encres de Paule Riché 25 sept au 1er oct Galerie du Printemps. Entrée libre

- CONCERT La Pause MM I - Voyage pictural & musical

Avec les musiciens d'il Convito Mar. 26 sept 12:00 / 13:00 Galerie du Printemps Fleuriau

- CONCERT

Des madeleines dans la galaxie - Une expérience sonore immersive

Collectif Spat’Sonore - direction Nicolas Chedmail Mar. 26 sept 18:30 / 20:00 / 21:00 La Sirène

- CONCERT

La Bulle MM- La Nature, première musicienne

Avec les musiciens d’il Convito Mer. 27 sept 18:00 Aquarium de La Rochelle

- CONCERT

Passages -Rites vers l’au-delà de Schütz à Beethoven

InAlto - direction Lambert Colson Mer. 27 sept 20:30 Salle de L'Oratoire

CONCERT

La Pause MM II -Récit de cornet

InAlto - Lambert Colson & Joseph Rassam Jeu. 28 sept 12:00 / 13:00 Galerie du Printemps Fleuriau

- CONCERT

Visions & prophéties - Conter le rêve

InAlto - Lambert Colson, Alice Foccroulle & Joseph Rassam Jeu. 28 sept 18:30 Musée du Nouveau Monde

- CONCERT

Tempêtes & passions I - Avant Bach

il Convito - direction Maude Gratton & Pierre Hantaï Jeu. 28 sept 20:30 Temple protestant

- CONCERT

La Pause MM III - Fête musicale autour du grand orgue

Maude Gratton & les musiciens d’il Convito Ven. 29 sept 13:00 Église Saint-Sauveur

- CONCERT

Tempêtes & passions II - Bach : ses derniers voyages

il Convito – direction Maude Gratton & Pierre Hantaï Ven. 29 sept 20:30 Temple protestant

- ATELIER

L’Atelier MM I -Réouverture des ateliers Orchestre MM

Atelier musical ouvert à tous avec les musiciens d’il Convito Sam. 30 sept 10:00 Le Chantier des Francofolies

- CONCERT

La Pause MM IV - Voyage pictural & musical

Avec les musiciens d’il Convito Sam. 30 sept 11:00 / 12:00 Galerie du Printemps Fleuriau

- CONCERT

Carte blanche à Pierre Hantaï - Autour de Bach

Pierre Hantaï, clavecin Sam. 30 sept 20:30 Temple protestant

- CONCERT

Tempêtes & passions III - Sur les chemins de la famille Bach

Pierre Hantaï & les musiciens d’il Convito Dim. 1 oct 15:00 Chapelle Saint-Vincent

- SPECTACLE

Corps à cordes - Tableaux croisés entre musique & arts du cirque

il Convito Dim. 1 oct 17:30 Mille Plateaux - CCN La Rochelle

MM Festival (2019) - @Joao Garcia - www.mmfestival.fr

