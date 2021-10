70 ans de Jean-Jacques Goldman - Sur les pas du chanteur en Île-de-France

C'est l'anniversaire d'un monstre sacré de la chanson française que nous célébrons aujourd'hui sur France Bleu Paris ! Des tubes intemporels, des paroles". Des studios spacieux, recherché notamment dans les années 80. Retour avec Quentin Lhui sur les lieux qui ont marqué sa carrière en Île-de-France.

Didier Varrod, Directeur Musical des Antennes de Radio France, auteur du livre "Goldman Portrait non-conforme" et réalisateur du documentaire "Goldman de l'intérieur" diffusé sur France 3 © Radio France - Quentin Lhui

Mais avant, parlons de l'homme derrière l'artiste. Enigmatique, il s'est retiré de la scène depuis 20 ans. Et pourtant, on en parle encore. Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France, auteur du livre "Goldman Portrait non-conforme" et réalisateur du documentaire "Goldman de l'intérieur" diffusé sur France 3, nous le confirme, ses chansons "sont là et elles nous parlent encore". Retour sur la première rencontre des deux hommes pour une interview :

Didier Varrod, Directeur Musical des Antennes de Radio France revient sur sa première rencontre avec Jean-Jacques Goldman Copier

Retour aussi sur le trio Fredericks/Goldman/Jones, une période importante pour le chanteur que nous célébrons aujourd'hui : "Il est dans un moment où il a l'impression qu'il va se répéter et faire la chanson ou l'album de trop" nous confie Didier Varrod. "Si je veux aborder d'autres thématiques et si je veux me renouveler artistiquement, il faut que je redevienne un groupe" rajoute-t-il pour résumer la pensée du chanteur-compositeur-interprète.

Didier Varrod revient sur la création du trio Fredericks/Goldman./Jones Copier

En Passant, 6ème album de Goldman, son premier après le trio... Notre invité Didier Varrod est aux premières loges et nous raconte les coulisses de la sortie de cet album.

Les coulisses de la sortie de "En passant", 6ème album de Goldman. Copier

"Il a eu cette extrême élégance de ne pas faire d'adieux" contrairement à beaucoup d'artistes, qui finissent pas revenir. Une pierre de plus à son édifice selon Didier Varrod, pour une relation avec le public qui ne s'est jamais arrêtée : "Jean-Jacques continue de recevoir des mails, des courriers de gens qui lui manifestent leur amour, leur amitié. [...] Les absents n'ont pas toujours tort". Quant à la chanson qu'il faudrait retenir : c'est un choix très clair que fait notre invité que vous pouvez découvrir juste ici :

Didier Varrod sur l'absence de Jean-Jacques Goldman et sur la chanson à retenir ! Copier

Dans les studios de Suresnes

Studio Guillaume Tell à Suresne - Baptiste - Ingénieur du son © Radio France - Quentin Lhui

C'est au Studio Guillaume Tell que nous nous rendons ensuite, accompagné de Baptiste, ingénieur du son, le "centre névralgique de l'ouest musicale parisien". Des studios spacieux, recherchés notamment dans les années 80. Jean-Jacques Goldman est venu enregistrer "entre 1988 et 1990" pour y faire un album entier. Parmi les enregistrements : Né en 17 à Leidenstadt. Retour sur l'histoire des studios avec Baptiste :

L'histoire des studios de Suresnes Copier

Studio Guillaume Tell, l'un des lieux d'enregistrements importants de Goldman entre 1988 et 1991 © Radio France - Quentin Lhui

Une réputation internationale pour ce studio qui a accueilli les plus grands. Et qui aujourd'hui sert aussi à enregistrer des musiques de films !

Le présent du Studio Guillaume Tell Copier