Covid-19 : Les organisateurs de la foire aux vins de Colmar reçus par la ministre de la culture

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot doit s'entretenir jeudi après-midi avec les organisateurs des festivals d'été. Ils sont toujours dans l’incertitude concernant les manifestations qui demeurent programmées. C'est le cas de la Foire aux vins d'Alsace de Colmar où les concerts drainent chaque été 100.000 spectateurs.

La foire aux vins d'Alsace se tient chaque été durant 10 jours au Parc des Expositions de Colmar, mêlant foire commerciale et festival musical éclectique. Le festival propose des concerts chaque soir et accueille 100.000 spectateurs.

Claude Lebourgeois le directeur artistique de ce festival colmarien participera à la réunion en visio-conférence avec la ministre Roselyne Bachelot. "Nous avons fait pas mal de propositions, soit en jauge normale, soit en jauge un peu réduite. On attend les directives de la Ministre" dit-il.

Il faut qu'on nous dise ce qu'il est possible de faire

Roselyne Bachelot a annoncé lundi soir des "expérimentations" en mars et avril, à Marseille et Paris, pour des concerts "debout" afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie de Covid-19.

A Paris, 5.000 personnes participeront à une expérimentation dans la grande salle Accor Arena avec l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), "un concert en jauge debout", avec "un groupe test" à côté de ces 5.000 personnes, a précisé la ministre.

«Toutes les tournées sont montées, on est sur une Foire aux Vins normale" précise Claude Lebourgeois . "On continue de travailler et les artistes disent qu'ils veulent jouer". Pour le directeur artistique, "il est indispensable qu'on nous dise ce qu'il est possible de faire". Lui et ses équipes attendent vraiment la reprise avec impatience.