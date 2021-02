A 21 ans, le bordelais Robin participe à The Voice sur TF1 !

Son interprétation de Superstition de Stevie Wonder lui permet de rejoindre l'équipe d'Amel Bent dans The Voice.

Robin pratique la musique depuis de nombreuses années : le conservatoire, l'apprentissage de plusieurs instruments dont la trompette dès l'âge de 6 ans. D'ailleurs, il vit de la musique depuis plusieurs années et fait des tournées avec son groupe Rob N Doggz. Contacté à plusieurs reprises par l'équipe de The Voice comme le raconte le directeur du casting, Bruno Berberes dans le documentaire "The Voice 2021, dans les pas des talents", il a décidé de tenter l'aventure. Le stress (compréhensible) lui a un peu empêché de tout donner "j'ai eu du mal à me lâcher, j'étais focus sur les fauteuils" a raconté Robin à France Bleu Gironde : il faudra attendre 1 longue minute et 50 secondes pour qu'enfin Amel Bent buzze. En attendant la suite de l'aventure, vous pouvez revoir la prestation de Robin ici.