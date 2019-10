A Chade, un trio à l'univers très folk rock

Moulins, France

A Chade, ça veut dire « en liberté » dans le bourbonnais.

C'est de cette contrée pas si éloignée de notre Berry, dont sont originaires les trois garçons composant le groupe.

Il y a François Triqueneaux, qui a fait son premier bal musette à 13 ans. Porté par l’influence des musiques du monde, après avoir été batteur, il devient percussionniste.

Ensuite Fred Lamy, bassiste de formation, auteur et compositeur, adepte de rock et hard rock et qui préfère aujourd'hui la guitare acoustique.

Et enfin Grégory Roulet, auteur et interprète, influencé par Brel et Jim Morrison. Il présente ses textes en français et en anglais, accompagnés d’une guitare acoustique. Grégory, à l’origine du groupe, a rapidement été rejoint par Fred et François.

Ensemble, ils prennent la même direction musicale. Tous trois créaient un nouvel univers très folk et un peu blues ! Grégory écrit les textes et chacun les enrichit par son énergie et son style musical. C’est avec harmonie que les trois garçons se complètent tout en restant authentiques.

A Chade : Each other

A Chade : White sheep

A Chade : On ne sait jamais