Evènement musical, à Châteauroux : la 18e édition des Lisztomanias, démarre ce week-end !

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est l'événement de cette fin d'année pour les passionnés de musique classique en Berry ! Les Lisztomanias de Châteauroux vont commencer ce week-end. Cette 18e édition qui se tient du 20 au 26 octobre prochain sera consacrée aux amis de Liszt.

Au programme, comme chaque année, un savant mélange de têtes d'affiches et de futurs grands talents.

Et puis dès ce vendredi et demain samedi sont organisés des concerts en faveur de personnes isolées "Ce versant humanitaire, c'est toute la philosophie de Liszt [...] Il a montré l'exemple avant tout le monde, i la donné des concerts de charité toute sa vie, il allait dans les asiles, dans les prisons, on doit faire la même chose !".

Un festival qui acquiert une reconnaissance nationale

D'année en année, les Lisztomanias de Châteauroux séduisent non seulement le public mais aussi les professionnels. Les artistes font des pieds et des mains pour être programmés et plus en plus de partenaires s'associent au festival (comme nos confrères de France Musique) "On est très en vue. Il faut dire que c'est très original les les Lisztomanias, ça ne ressemble à rien d'autre dans l'esprit et par la personnalité du compositeur" Depuis 18 ans, c'est donc l'une des volontés de Franz Liszt qui est réalisée. Le pianiste du 19e siècle, ami de Frédéric Chopin et George Sand, et venu 2 fois à Nohant, il a toujours voulu organiser un festival de musique à Châteauroux. "La musique classisque c'est de l'Art c'est ce qui va vers le beau ou même la bonté en ce qui concerne Liszt. C'est une façon de donner de partager, de transmettre, c'est ce qu'il y a d'essentiel aujourd'hui."