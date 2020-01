Écoutez À côté de toi, le nouvel hymne des Enfoirés 2020

Cette année le groupe de Tarbes, Boulevard des Airs et leur confrère périgourdin Tibz, se sont unis pour écrire et composer le nouvel hymne des Enfoirés 2020 "À côté de toi".

Après les compositions de Jean-Jacques Goldman, Vianney, Soprano, Grégoire et MC Solaar, c'est au groupe à succès Boulevard des Airs et Tibz que reviennent la lourde tâche de composer l'hymne 2020 des Enfoirés. Le résultat "À côté de toi" est plus que réussi ! Zazie, Christophe Maé, Julien Clerc, Slimane, Jenifer, Amel Bent, Christophe Willem et Véronique Sanson, entre autres, se succèdent pour chanter un hymne festif à la solidarité.

moi, je veux rester là, à côté de toi...

À côté de toi, le nouvel hymne des Enfoirés écrit par Boulevard des Airs et Tibz Copier

Les plus grands succès des Enfoirés

Des dizaines de tubes parmi lesquels "On trace", "Toute la vie", "On fait le show", "Ici les Enfoirés, "Juste une p'tite chanson", "Le pouvoir des fleurs", "On ne demande pas la lune", "Si l'on s'aimait, si" ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Mais vous souvenez-vous de toutes ces chansons ?

Du 15 au 20 janvier 2020, les Enfoirés se réuniront pour sept concerts exceptionnels à l'AccorHotels Arena à Paris. Deux sont prévus le dimanche 19.