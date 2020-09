A Dijon, la salle de concert la Vapeur veut "sortir de l'inactivité"

Yin Yin, c'est donc le seul concert maintenu pour l'instant à la Vapeur, le premier depuis le 12 mars dernier. Et il va y a voir des règles à respecter ?

Yann Rivoal : "Oui, on va essayer de s'adapter, malgré tout de proposer quelques concerts pendant le trimestre qui vient. Pas forcément ceux qui étaient prévus, car il faudra que tout le monde soit assis et masqué, et en plus on est en zone rouge (zone de vulnérabilité, ndlr) donc il faudra qu'il y ait une distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes. Dans cette configuration, la salle ne peut accueillir que 200 personnes au lieu de 1200."

On espère que ça durera le moins longtemps possible

Sur vos réseaux sociaux, les spectateurs préviennent déjà qu'ils resteront pas assis. Est-ce qu'on peut vraiment se faire plaisir dans ce contexte ?

"On n'en sait rien, on veut quand même arrêter d'être dans l'inactivité totale. On sait qu'il y a des artistes qui ont besoin de jouer, on sait que des spectateurs ont envie de revenir à la musique live, nous-mêmes on souhaite de pouvoir être à nouveau actifs, même si on ne satisfait pas de la situation. On va essayer, ce sera une nouvelle expérience, on espère que ça durera le moins longtemps possible."

Vous êtes subventionné à 60% à la Vapeur : Comment vous vous en sortez actuellement ?

"Pour le moment ça va, entre ces fameuses subventions, un début d'année qui avait été très bon avec des sales complètes avec Philip Katerine et quelques autres,, et le chômage partiel qui nous a indemnisés au printemps, notre situation financière est correcte. Nos craintes sont plus pour les années à venir. Les finances publiques vont être mises à mal."

Le plan de relance annoncé par le gouvernent prévoit 2 milliards d'euros pour la culture et le spectacle subventionné. C'est suffisant selon vous ?

"Difficile à dire, d'autant plus qu'on ne sait pas jusqu'à quand cette situation va durer. On a bien vu que sur les 6 premiers mois, un certain nombre de petites structures parvenaient à faire face, en revanche si ça dure un an, ou plus, lesquels vont pouvoir faire face et comment les aides vont être distribuées ?"