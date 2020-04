A écouter & voir absolument : Quincy Jones

Arrangeur, compositeur, producteur, musicien, Quincy Jones est un véritable couteau-suisse. Au delà de ses multiples talents, il transforme les notes qu'il imagine en or. Vous avez déjà dansé sur la musique de Quincy Jones, découvrez l'homme et son histoire grâce à "Quincy", passionnant documentaire NETLFIX.

Ça avait mal commencé

Né à Chicago en 1933, Quincy vit une enfance plutôt troublée, entre pauvreté, folie de sa mère et quartier difficile. La musique deviendra plus tard son exutoire. Il découvre le piano qu'il apprend seul, en autodidacte. A l'école, il jouera de la trompette : instrument qui ne le quittera plus jusqu'à son premier accident cérébral.

Une rencontre, un orchestre.

Ado, il rencontre un certain Ray Charles. Ensemble, ils forment un duo qui joue dans les clubs de Seattle. A 18 ans, il quitte ses études pour rejoindre un orchestre comme trompettiste et arrangeur. Il a trouvé sa voie !

Arrangeur ?

Il arrange les morceaux de nombreux musiciens, stars de la musique noire américaine (Count Basie, Dinah Washington, Ray Charles,...). Son talent reconnu par tous, touchera les plus grands. Ainsi, il travaille en France avec Henri Salvador, Aznavour ou Brel. Aux Etats-Unis, il devient indispensable à Aretha Franklin, Franck Sinatra ou Michael Jackson dont il est le découvreur solo.

Ce qu'on lui doit... : à écouter absolument

Pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver des tubes passés entre les mains de Quincy Jones. On lui doit tous les premiers succès solo de Michael Jackson... Voici une sélection de quelques titres incontournables.

Pour en savoir +

