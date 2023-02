A gagner une rencontre exclusive avec Stephan Eicher le vendredi 10 mars à Châteaubriant

L'année 2022 a marqué le grand retour de l'artiste suisse Stephan Eicher avec la sortie de deux EP et d'un album en octobre dernier. Un opus qui rassemble douze nouveaux titres façonnés par les saisons et leurs beautés, des morceaux très poétiques et emprunts d'humanité.

L'auteur compositeur et interprète sera, le temps d'un soir, en concert le vendredi 10 mars à 20h30 sur la scène du Théâtre de Verre à Châteaubriant. L'occasion de le retrouver sur scène l'artiste, de découvrir ses nouvelles chansons dont son dernier single "Le plus léger au monde" et de vibrer sur ses grands standards comme " Déjeuner en paix ", " Combien de temps ", " pas d'ami comme toi "...

Lundi 6 et mardi 7 mars, tentez votre chance

Pour l'occasion, Stephan Eicher et France Bleu Loire Océan proposent à quatre auditeurs une rencontre exclusive avec l'artiste. Pas une simple rencontre photo plus dédicace, mais bien un moment privilégié d'échange avec l'auteur, compositeur et interprète. Une vingtaine de minutes en tête à tête, en toute intimité sur place vers 18h30, avant bien sûr d'assister au concert qui sera également offert aux quatre gagnants.

Vous rêvez de rencontrer Stephan Eicher, rien de bien compliqué pour participer. Restez alors à l'écoute de nos programmes et tentez votre chance les lundi 6 et mardi 7 mars à notre grand jeu de 11h sur France Bleu Loire Océan !

"Le Plus Léger au Monde", 1er extrait de son nouvel album" Ode"