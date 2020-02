A GAGNER : vos invitations pour le concert Backstage du 8 mars avec Anita Farmine et EMJI

Initiés en 2018 à Ballan-Miré en Touraine, avec Morgane Ji et Felkissam, les concerts Backstage, fruits de la collaboration entre France Bleu et France 3 en région Centre Val-de-Loire, continuent leurs itinérances au rythme d'un concert par trimestre. C'est ainsi qu'après Liz Van Deuq et Zinnya à Orléans, Blankass et Ofee à Vierzon, le collectif "La Saugrenue" et Quatuor Megamix à Saint-Avertin , retour à Orléans, pour ce deuxième concert 2020 avec EMJI et Anita Farmine. Un concert 100% féminin, pour fêter comme il se doit la journée internationale de la femme. Avec le soutien du Crédit Mutuel et d'Orléans métropole.

EMJI

Orléanaise d'adoption, présente lors du festival de Loire 2015, l’artiste découverte dans la onzième saison de Nouvelle Star nous revient avec un nouvel album bilingue Je, tu, elles. Avec une voix toujours aussi puissante et cristalline, EMJI y rassemble des histoires de femmes à travers leurs différents combats qu’elles abordent telles des guerrières. Sous ses allures pop et plus urbain que Folies Douces, Je Tu Elles aborde les sujets du féminisme, de l’homosexualité, de l’infidélité ou de la liberté sexuelle sous forme de témoignages de femmes fortes à la féminité assumée. Enfin libre de ses choix artistiques, EMJI prend un nouveau départ qui, à l’image du single "Vegas", est à la fois inattendu et percutant. Préparez-vous à une expérience riche en émotions !

Anita Farmine

Anita Farmine porte en elle le métissage. Son dernier album Seasons, est paru en 2019, De sa belle plume et de son envoûtante voix, elle bâtit des ponts entre l'Iran et la France, relie la world music, le jazz et l'électro, poétise la vie en trois langues et séduit par sa lumière. Née en Iran à l’aube de la révolution, ce n’est qu’après un exil en Algérie puis en France où elle réside que son envie de chanter a vu le jour. Anita compose et chante en persan et en anglais une musique qui se réclame du folk et de la world musique, en y mêlant ses influences européennes et orientales, notamment via les percussions traditionnelles iraniennes que sont le tombak et le dayereh. Elle chante de sa voix chaude et colorée les douleurs de la vie, la difficulté d’être femme sur des mélodies fraîches aux rythmes percutants.