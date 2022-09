A l'assaut de l'Amérique, le plus grand festival Américain de France s'installe à Luynes

A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, la commune de Luynes se met aux couleurs de l'Amérique avec le plus grand festival Américain gratuit de France : A l'assaut de l'Amérique. Les Narvalo's Bikers qui organisent cet événement s'attendent à battre des records de fréquentation.

A l'assaut de l'Amérique, c'est 4 jours de concerts avec de la country, du blues, du rock, du rockabilly, le retour du gospel et un invité d’honneur ! Un week-end d'exception avec des shows à couper le souffle. Il y aura aussi des reconstitutions de campements, mais aussi de véritables indiens et de nombreux commerçants venus de toute la France. Sur le site du festival, une fête foraine et des attractions pour toute la famille mais aussi de nombreux points de restauration. Les bikers et leurs machines seront aussi à la fête, comme quelques magnifiques Mustang et d'autres belles mécaniques. Vous pourrez aussi assister à un grand run de motos, autos, et 4 X 4.

Pour l'organisation d'un tel événement, près de 200 fidèles bénévoles assurent les préparatifs de cet événement qui tiendra une nouvelle fois toutes ses promesses. Tout le programme est à retrouver ici.

France Bleu Touraine vous fera vivre l'événement ce vendredi 9 septembre de 16 à 19h00 avec Alain Gineste et les chroniqueurs de "J'serais pas étonné qu'on ferme" depuis le site du festival.