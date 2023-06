A la découverte du K'fé Quoi, lieu de concert solidaire et engagé à Forcalquier !

Le K’fé Quoi, c'est quoi ?

Salle de concerts, de spectacles, d'ateliers, ce lieu de vie peut accueillir 300 personnes debout, 150 personnes assises en intérieur, et dispose d’une scène et d’un bar extérieurs pour les “Guinguettes” de l’été !

Le K'fé Quoi en Goguette ! Teaser Edition 2023

Tout au long de l’année, en les murs et hors les murs avec le festival “En Goguette”, Le K’fé Quoi distille une programmation artistique éclectique et familiale. C’est un lieu de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. Le K'fé Quoi c'est plus de 100 évènements par saison, de nombreuses résidences d’artistes, des scènes ouvertes, des répétitions, des enregistrements, des tournages vidéo, etc…

Old School Funky Family Guinguette 2022 © Radio France - Mikhail Bakunin

Ce formidable outil qu’est Le K’fé Quoi permet d'imaginer des moments de partage. Des ateliers pour tous et toutes autour de la musique bien sur, mais également ouverts sur d’autres disciplines (radio, vidéos, bricolage en tout genre, auto-défense, etc), des journées de rencontres professionnelles et associatives, des débats citoyens (non politique), un petit marché des producteurs, des jeux en bois, des gratifieras… Tous les projets sont les bienvenus afin d’ouvrir le lieu à tous les publics, avec l’ensemble de nos partenaires, acteur.rices du territoire !

Mélanie Masson vous emmène en immersion dans ce lieu unique du magnifique Pays de Forcalquier. Portraits de quelques-unes des personnalités de l'équipe du K'fé Quoi.

L'histoire et l'esprit du K'fé Quoi depuis sa création en 1995 avec Bruno Lévi, co-directeur et responsable de la technique

Bruno, co-directeur du K'fé Quoi © Radio France - Vincent Travaglini

Anaïs Besse co-directrice en charge de la programmation vous présente les concerts de la saison estivale 2023

Anaïs, co-directrice - Vincent Travaglini

Amandine Fonteneau, chargée de médiation, nous explique le travail fondamental des actions envers tous les publics

Amandine, en charge de la médiation du K'fé Quoi - Vincent Travaglini

C'est guinguette cet été à Forcalquier, vous venez ?

La GUINGUETTE du K’fé Quoi allume ses guirlandes chaleureuses les mardis et jeudis soir de juillet et août. La petite scène extérieure accueille 11 groupes régionaux aux styles très éclectiques pour que chacun·e y trouve son bonheur ! Un été joyeux, festif, convivial et dansant, à prix libre…sous les étoiles !

Le programme complet pour les concerts de juillet et août 2023, à déguster ici !