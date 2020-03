A Montbéliard, le festival des Mômes est en deuil

Elle était une personnalité du monde de la culture dans le Nord Franche-Comté. Josette Billault-Lebossé, la créatrice du festival des Mômes à Montbéliard, est décédée à l'âge de 57 ans des suites d'une longue maladie à l'hôpital de Mulhouse. Elle était maman de deux enfants. En 2014, elle s'était installée à Hésingue dans le Haut-Rhin pour travailler à l'ouverture du site de la Comète, un lieu de vie, d'animation, de culture et d'échange. Elle était notamment à l'origine de la création de l’école de comédie musicale, qui s’est distinguée récemment avec le spectacle "Mont Trésor" lors du 30ème anniversaire des droits des enfants à l’Unesco puis à l’Élysée en janvier dernier, à l’invitation d'Emmanuel Macron. Le festival des Mômes, qui se déroulera cette année du 20 au 23 août à Montbéliard, et qui attire chaque année plus de 7000 personnes, fêtera son 20ème anniversaire. A cette occasion, un hommage sera rendu à Josette Billault Lebossé.