Périgueux : les artistes répètent avant de retrouver le public

Covid-19 oblige, le secteur culturel souffre. Concerts et festivals sont annulés. Malgré ce contexte compliqué, à Périgueux, la salle de concert du "Sans Réserve" propose actuellement aux artistes des séjours en résidence pour travailler. C'est le cas de Loryas, artiste local de 19 ans.

Dans la salle du "Sans Réserve", vide, Loryas répète ses morceaux avec son DJ Joaquim. Privé de scène depuis un an, cette situation est inédite pour le jeune rappeur périgourdin : " Ça nous a fait bizarre de retrouver le micro dans nos mains, d'avoir du son avec des retours. Un régisseur très professionnel est à notre écoute. C'est vraiment cool !"

Pour Rémi Chastenet, chargé de communication de la salle, ces journées de résidence ont un double objectif pour les artistes : "Premièrement, ils ont besoin de travailler puisque c'est leur métier. Deuxièmement, les prestations vont reprendre un jour. Il faut bien qu'ils soient prêts pour proposer des spectacles qui tiennent la route".

Des conditions de travail optimales

On se croirait carrément en concert

Le rappeur vient de sortir, il y a une semaine, un nouvel album intitulé "Overdose". Pour lui, cette journée tombe à pic : " Ça nous permet d'avoir un œil attentif sur notre développement artistique, de tester les sons dans de super conditions. On a du très bon matériel. On se croirait carrément en concert donc on est bien!"

Loryas espère retrouver le public "comme avant". Un public qu'il pourrait recroiser prochainement, en ligne ou physiquement.

Inscrit au "Tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges", il doit se rendre à Bordeaux à la fin du mois. Objectif : faire partie des artistes sélectionnés pour participer aux festivals partenaires du célèbre Printemps de Bourges.