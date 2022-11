A Rennes, le Fest-Deiz de Yaouank anime la maison de retraite Saint-Cyr

La salle d'animation de la maison de retraite Saint-Cyr s'est vite remplie mercredi après-midi. Au programme, dans le cadre du festival Yaouank, valse écossaise et ronde sur les musiques de Bal à Quatre et Breskenn. Le Fest-Deiz s'installe ici pour la troisième fois. Yaouank signifie « jeune » en breton. L'objectif du festival depuis 1999 est d'apporter un souffle nouveau dans les traditions bretonnes.

Un partage de la culture traditionnelle bretonne

Yannick est président de l'association Ti Mad qui s'occupe des animations à la maison Saint-Cyr. Pour lui "c'est un moment intergénérationnel au sein de notre maison. Ça apporte de la gaieté. Il y a les gens qui ont dansé et qui ne peuvent plus le faire. Voir les gens danser devant eux, ça peut leur rappeler des bons souvenirs."

Isabelle n'hésite pas à guider les débutants pendant l'an-dro "avec les pieds gauche-droite-gauche, droite-gauche-droite. Et avec les mains, on fait un escargot et on le déroule après."

Les danses à deux, à quatre ou en ronde s'enchainent. Les danseurs se font de plus en plus nombreux. Léa, 23 ans, a pu bénéficier des conseils des plus expérimentés. "Il y a du partage, on m'a appris quelques pas de base. C'est chouette !"

Si un jour je me retrouve en maison de retraite, j'aimerais bien qu'on vienne me jouer un air d'accordéon ! - Catherine, accordéoniste du groupe Breskenn

Au milieu de la piste de danse, Catherine la chanteuse et accordéoniste du groupe Breskenn confie son plaisir de venir jouer ici. "Je suis toujours partante pour jouer dans ce genre d'animations, ça apporte de la joie. Si un jour je me retrouve en maison de retraite, j'aimerais bien qu'on vienne me jouer un air d'accordéon !"

Le festival Yaouank se termine samedi 19 octobre avec le grand Fest-Noz au parc expo de Rennes.

