L’8 d’ottobre 2021 u cantatore Sermanacciu si n’hè andatu à fà sente e so rime altrò lasciendu un opera immensa è u ricordu di a so bravezza è a so generosità.

Dà a Lettera di u mulatteru à u Corsu à Corsica passendu per tribbiera dà e strette di Sermanu à e scenne internaziunale, Venneri dà 4 ore à 5 ore RCFM rende omaggiu à Petru Guelfucci cun un emissione speciale trà musiche e testimugnanze nant’à so vita.

A ringraziati o Pè ghjè ghjè venneri à 5 ore nant’à RCFM.