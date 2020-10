A Rouen, Fabien Lecoeuvre nous raconte son histoire et fait une rencontre avec un jeune chanteur étonnant...

Enfant malmené physiquement et psychologiquement par ses parents, grandissant au sein d’une maison où les cris et les disputes sont incessants, Fabien Lecoeuvre se construit à travers les chansons françaises et les spectacles de music-hall grâce à une grand-mère et un arrière-grand père aimants, ainsi qu’une tante et un oncle attentionnés et passionnés.

Pénétrer derrière la porte « Coulisses. Entrée réservée aux artistes » devient l’obsession du jeune Fabien, amoureux des stars du music-hall de l’époque.

Dans les studios de France BLEU, à Rouen, Fabien nous parle de son livre et fait la rencontre du jeune chanteur Rouennais Jérémy Thomas dont la voix est identique à celle de Claude François. Sensation !

Regardez l'intégralité de l'interview de Fabien