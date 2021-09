A Toulouse ce week-end, la guitare est à l'honneur pour les débutants comme les professionnels

Plus de 100 exposants sont venus présenter leurs modèles de guitare, parfois très innovants, dans la Cité à Toulouse. Il y en a pour tous les publics : les débutants, plus nombreux après les trois confinements, comme les professionnels.

Est-ce que vous saviez que Toulouse accueille un évènement international ce week-end ? Les Internationales de la Guitare (Sud de France) organisent le Salon de la Guitare samedi 11 et dimanche 12 septembre.

C'est le premier grand évènement à se tenir dans la Cité - ce nouveau lieu dans les anciennes halles Latécoère. Leur origine est rappelée sur la façade, décorée d'anciennes pales d'avion. 100 exposants sont présents pour répondre aux questions des professionnels comme des débutants, beaucoup plus nombreux.

C'est ce qu'a constaté les luthiers Courtois, des spécialistes de la guitare électrique, installés à Castres. Ils l'ont donc constaté : il y a bien un effet oui positif aux confinements.

"Il y a eu énormément de d'engouement au niveau de la guitare sur les débutants et les niveaux intermédiaires, beaucoup de gens ont profité de la crise sanitaire pour se mettre à la guitare", explique Pierre-Ellie Courtois, luthier castrais. "Ca représente 20 à 30% de public en plus, ça nous fait toujours plus de guitaristes et ça c'est chouette".

Les luthiers Courtois, basés à Castres, présentent au Salon de la Guitare à Toulouse, leur modèle innovant à écran tactile. © Radio France - Marion BOTHOREL

Et puis il y a de quoi sourire, avec la reprise de l'activité, les professionnels aussi ont envie de se faire plaisir chez leurs luthiers.

Des luthiers qui peuvent aussi compter sur la nouvelle génération, présente au Salon de la Lutherie. Déjà par la formation spécifique proposée par le Lycée François Léger de Bédarrieux, où une promotion de quinze luthiers est formée tous les deux ans. Une formation dont est issu John Mélis, fier quatre ans plus tard de présenter ses instrument.

John Mélis est un jeune luthier, lauréat de la Bourse de recherche et d'innovation 2021, présente ses guitares au Salon à Toulouse. © Radio France - Marion Bothorel

Pour lui, la lutherie est résolument un métier d'avenir : "on sort des codes de la lutherie traditionnelle surtout avec les technologies qu'on a aujourd'hui. On peut pousser notre instrument jusqu'à l'extrême et ça, c'est super parce qu'on découvre tout le temps de nouvelles choses".

Et ça réussit car John Mélis est déjà lauréat de la Bourse de l'innovation 2021 et ses guitares auxquelles il ajoute "une matière synthétique utilisée dans l'aéronautique" se vendent, notamment grâce aux réseaux sociaux.