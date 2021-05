A Toulouse, des nouveaux médias émergent

Un toulousain a battu le record de la plus longue émission de radio du monde : 67 heures de direct sans dormir sur la Vigie Radio. 4500€ récoltés durant ce défi pour l'association "Un maillot pour la vie". Sur le web, les médias sont de plus en plus créatifs.

On pourrait bientôt faire notre émission dans une grotte d'Ariège. Thomas Lage.

Créée sur internet en 2016, une web radio avec des talks, des geeks, des musiciens d'Occitanie a relevé un défi : battre le record du monde la plus longue émission de radio en direct. Un suisse avait tenu 66 heures. Thomas Lage de la Vigie Radio est inscrit au Guinness Book avec un record de 67 heures. Cet ancien chroniqueur de France Bleu Occitanie raconte son exploit radiophonique au micro d'Alban Forlot dans "Côté Culture Comptez sur Nous".

Pendant toute la retransmission, une cagnotte en ligne a permis de récolter plus de 4000€ pour l'association "Un maillot pour la vie" qui réalise les rêves des enfants.

Timothée Vienne © Radio France - Alban Forlot

The Call : le nouveau format sur les réseaux

France Bleu Occitanie met en avant ces nouveaux acteurs du numérique qui cassent les codes de la télé pour ré-inventer les interviews du net. Timothée Vienne fait partie de ceux-là. Créateur et producteur de contenus audiovisuels de la télévision au digital, toujours en quête d’écritures et d’esthétiques nouvelles, son travail vise à révéler l’intensité de chaque histoire par la narration, la mise en image et l’incarnation pour parler avec exigence à tous les publics. Timothée puise ses inspirations artistiques dans le cinéma, la photographie ou la pop culture. Il est l'invité d'Alban Forlot dans Côté Culture Comptez sur Nous à 9h00 sur France Bleu Occitanie.

The Call nous plonge dans l’univers d’une personnalité à un instant T, chez elle, en studio, sur un tournage, en vacances, avec sa famille, son équipe, ses amis… Chaque numéro propose ainsi une immersion exclusive. Après Matt Pokora ou Kendji Girac, Timothée rêve d'interviewer 2 toulousains dans The Call : Big Flo et Oli. A retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok.