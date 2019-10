A Tours, le jazz a son festival, du 8 au 15 novembre 2019.

Il a 18 ans cette année, et pour sa majorité, il vous promet d'explorer de nouveaux territoires musicaux.

Tours, France

Un jazz ouvert, vivant, dynamique et pluriel, c'est ce qui motive depuis 18 ans Jazz à Tours et le Petit faucheux pour construire la ligne artistique du festival Émergences. C’est cette ouverture à la découverte que le festival propose de partager pour sa nouvelle édition du 8 au 15 novembre. Émergences va vous surprendre par un jazz résolument actuel. Une attention particulière est portée à la pédagogie et à la transmission avec un stage dédié aux jeunes professionnels.

12 groupes, 8 rendez-vous, des tarifs abordables et des concerts gratuits, des moments pour les grands et certains pour les petits, des grandes salles (La Pléiade, le Petit faucheux) ou des concerts intimes (le HQ, l’Hôtel Goüin, la Médiathèque de la Riche), sans oublier la musique des jeunes musiciens professionnels locaux que vous pourrez partager durant l’incontournable "barathon". Un cocktail détonnant de découvertes pour cette édition 2019.

Le programme ? Le voici en cliquant ici.

Vous vous dites encore que le jazz, c'est pas pour vous ? Ecoutez et regardez :

Concert d'ouverture vendredi 8 novembre à 20h30 avec Anne Paceo, à La Pléiade à La Riche.

Le Site du festival "Emergences"