A Tours, les Rockeurs ont du Cœur !

La 6eme édition des Rockeurs Ont du Cœur aura bien lieu à Tours, et elle sera différente. Qu'on se le dise, chez nous, les Rockeurs ont du Cœur, et ils ont aussi plein d'idées !

Depuis 5 ans, l’équipe dynamique et motivée des Rockeurs ont du Cœur de Tours, composée du Centre Socioculturel Gentiana - Léo Lagrange et des associations Chapau Prog et Backline, organise une soirée où le public profitera de 2 concerts entre contrepartie d’un jouet neuf (1 entrée = 1 jouet neuf). Chaque année c’est plus d’une centaine de jouets récoltés au profit du Secours Populaire afin d’émerveiller des enfants.

Cette 6ème édition sera différente en raison du contexte sanitaire actuel. Malgré tout, les étoiles brillerons dans les yeux des enfants. L’évènement aura donc lieu sous une forme alternative :

- C'est un concert en ligne qui lancera officiellement la campagne, samedi 21 Novembre de 20h à 22h sur la chaîne Youtube de la Parenthèse de Ballan -Miré.

Concert filmé et retransmis en direct avec les groupes Dogü et Astray Astronauts. DOGŪ est un groupe de rock français qui parcoure les scènes de la région Centre depuis 2015. ASTRAY ASTRONAUTS est originaire de Tours, le groupe de Punk Rock a été fondé en 2019.

- Ensuite, une campagne permettra de récolter des fonds pour le Secours Populaire. En effet, comme d’autres associations, le Secours Populaire enregistre entre 10 et 15 % de familles en plus par mois, depuis la crise de la COVID-19. Pour donner : Rendez-vous sur ce lien :)

- Une Collecte de jouets et de dons est mise en place du Samedi 21 Novembre au Samedi 12 Décembre 2020. Trois points de collecte pour donner :

• Centre socio-culturel Léo Lagrange Gentiana, 90 avenue Maginot, Tours.

Mardi 9h – 12h30 / Jeudi 14h – 18h30 ou à la demande par mail à : tours-gentiana@leolagrange.org

• Bureau de Chapau Prog, Centre d’animation de La Haye, Ballan Miré .

• Hôtel de ville de Ballan Miré, 12 place du 11 Novembre, du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h15 & 13h30 à 17h00.

Les jouets collectés doivent être neufs ou en très bon état et les dons par chèque à l’ordre de Chapau Prog (qui fera un chèque global des dons au Secours Populaire). Les dons par chèque feront l’objet d’un reçu fiscal à la demande.