Cette chronique est tirée de l’émission « À Veghja » faite en partenariat entre RCFM et France3 Corse Via Stella.

Francine Massiani, Jean-Charles Marsily et Marc'Andria Castellani

Une thématique est traitée chaque mois par Francine Massiani, Jean Charles Marsily et Marc’Andria Castellani avec un invité témoin présent en plateau pour éclairer les auditeurs et les téléspectateurs. Réalisation pour France 3 Corse Via Stella de Manu Cardi.

Différents thèmes comme l’exil, l’Italie, l’interdit ont été illustrés par l’intervention d’artistes sur le plateau

Cette semaine :

È vicinu à u mare chanson de voce ventu écrite par Petru Canon et chantée par le groupe A Pasqualina

Reame scritta da Olivier Ancey / Chanté par Olivier Ancey et François Emmanuelli



Francine Massiani chante Khadija de Marcellu Acquaviva et Santu Montera